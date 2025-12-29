Головна Світ Економіка
Стали відомі найдорожчі стихійні лиха 2025 року

glavcom.ua
Смертельний шторм обрушився на США
фото із відкритих джерел

Певні катастрофи 2025 року завдали найбільших збитків людству

Благодійна організація Christian Aid оприлюднила підсумковий звіт за 2025 рік, у якому детально описала фінансові та людські втрати від найбільш масштабних природних катастроф. Головним висновком експертів стало те, що руйнівні події останніх дванадцяти місяців є не просто випадковістю, а прямим наслідком антропогенної кліматичної кризи. Про це пише «Главком».

Найдорожчим лихом року визнано лісові пожежі в Каліфорнії, які розпочалися зі стихійного шторму в Лос-Анджелесі ще на початку січня. Загальна сума збитків від вогню досягла астрономічних $60 млрд, а кількість загиблих перевищила 400 осіб. Фахівці наголошують, що екстремальна спека та тривала відсутність опадів перетворили рослинність штату на ідеальне паливо, що зробило пожежі найруйнівнішими в історії регіону. Професор Джоанна Хей з Імперського коледжу Лондона підкреслила, що світ платить дедалі вищу ціну за використання викопного палива та політичну нерішучість.

Другу сходинку в сумному рейтингу посіли руйнівні циклони в Південній та Південно-Східній Азії. Серія масштабних повеней у цьому регіоні забрала життя щонайменше 1750 людей, а економічні втрати оцінюються у $25 млрд. Не менш масштабними стали літні повені в Китаї, де при збитках у $11,7 млрд загинуло близько 30 осіб.

До п'ятірки найважчих катастроф також потрапили ураган Мелісса, що вдарив по Ямайці, Кубі та Багамах зі збитками у $8 млрд, та сезонні повені в Індії та Пакистані. Останні стали найбільш смертоносними в році, забравши життя понад 1860 осіб та завдавши шкоди на $5,6 млрд.

До першої десятки світових лих увійшли також листопадовий тайфун на Філіппінах зі збитками у $5 млрд та рекордна піврічна посуха в Бразилії, що коштувала аграрному сектору країни $4,75 млрд. Замикають рейтинг австралійський циклон Альфред, тропічний шторм Гаранс в Індійському океані та раптові липневі повені в Техасі, кожна з яких завдала збитків на суму понад один мільярд доларів.

До слова, згідно з прогнозами Європейської служби зміни клімату Copernicus (C3S), 2025 рік майже напевно увійде до трійки найтепліших за весь час спостережень, поступаючись лише рекордному 2024 року. Цей рік ознаменує завершення першого трирічного періоду (2023-2025), коли середня глобальна температура стабільно перевищувала критичну позначку 1.5 C від доіндустріального рівня. Це є порогом, який науковці вважають життєво важливим для обмеження катастрофічних наслідків зміни клімату.

