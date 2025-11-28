«Хребет української економіки»: Forbes назвав найбільшу приватну компанію України у 2025 році

У 2025 році «Метінвест» планує спрямувати на розвиток близько $300 млн

«Метінвест» Ахметова очолив рейтинг ключових компаній країни

Група «Метінвест» уп’яте поспіль посіла перше місце у рейтингу 202 найбільших приватних компаній України за версією Forbes Ukraine. Видання називає цю компанію «хребтом української економіки»: попри війну та втрату ключових активів, «Метінвест» залишається найбільшим холдингом країни.

Цей рейтинг Forbes Ukraine складає щороку, і у 2024 році «вартість квитка» для потрапляння до рейтингу зросла до 5,5 млрд грн виторгу. До першої п’ятірки увійшли «Метінвест», ДТЕК, АТБ, Kernel і Fozzy Group. Виторг «Метінвесту» у 2024 році становив 323,2 млрд грн – це найбільший показник серед приватного сектору.

«Метінвест» лишається найбільшим, попри серйозні втрати активів: у 2022 році компанія втратила «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча в Маріуполі. У січні 2025 року через близькість фронту довелося призупинити роботу шахтоуправління «Покровське» та Свято-Варваринської фабрики. Це призвело до втрати 3,1 млн т коксівного вугільного концентрату – критичного ресурсу для української металургії. А відтак – мінус 40% потенційного виробництва сталі та 66% коксового вугілля для галузі.

Втім, своїх працівників «Метінвесту» вдалося зберегти: на цих підприємствах працювали близько 6000 людей, їх перенавчають і переводять на інші активи: «Запоріжсталь», «Каметсталь» і ГЗК Кривого Рогу.

Попри втрати, компанія оголосила про відновлення інвестицій в українські активи. У 2025 році «Метінвест» планує спрямувати на розвиток близько $300 млн. Серед ключових проєктів – установка зі згущення відходів на Північному ГЗК, газова генерація та капітальний ремонт доменної печі №9 на «Каметсталі».

Раніше компанія «Метінвест» Ріната Ахметова потрапила до першої десятки рейтингу найбільших приватних платників податків України: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн. Компанія також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 млрд в інвестиційні проєкти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».