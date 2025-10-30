Головна Світ Політика
ЄС погрожує Білорусі новими санкціями через метеозонди з контрабандою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Європейський Союз засудив операції Мінська пов'язані з контрабандою
фото із відкритих джерел

ЄС зауважує, що ці дії суперечать обіцянкам Лукашенка про мирні відносини

Європейський Союз повідомив про готовність запровадити санкції проти Білорусі. Обмеження будуть застосовані, якщо Білорусь не припинить провокації на територіях держав-членів. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення пресслужби Європейської Ради.

ЄС пригрозив Лукашенку санкціями, наголошуючи на останніх інцидентах із проникненням білоруських метеозондів із контрабандою на територію Литви. Європейський Союз засудив подібні операції Мінська, якими керує президент Білорусі Олександр Лукашенко. «Проти білоруського режиму було запроваджено санкції, і ЄС готовий вжити подальших заходів у відповідь, якщо такі дії триватимуть. Ми не потерпимо жодних гібридних кампаній, спрямованих проти ЄС або будь-якої з його держав-членів», – йдеться в повідомленні.

Також у пресслужбі Європейської Ради зазначають, що через інциденти з повітряними кулями з Білорусі Литва опинилася під загрозою дестабілізації. Річ у тім, що через вторгнення білоруських куль із контрабандою в повітряний простір Литви, влада країни була змушена скасовувати авіарейси, припиняти роботу великих аеропортів, це також завдало шкоди тисячам пасажирів.

Ба більше, ЄС назвали білоруську операцію з контрабандними метеозондами «цілеспрямованою гібридною кампанією». «Ці аеростати є не просто інструментами контрабанди, а і проходять у контексті ширшої цілеспрямованої гібридної кампанії, а також інших дій, які також включають спонсоровану державою контрабанду мігрантів. Усі ці дії мають бути негайно припинені», – зауважили в Європейській Раді.

Крім цього, ЄС зазначає, що дії Лукашенко не відповідають його обіцянкам щодо покращення відносин. Європейський Союз також звернувся до влади Білорусі із закликом, щоб вони самостійно контролювали повітряний простір країни, аби позбутися злочинності.

Після інцидентів із контрабандними повітряними кулями 24 жовтня, Литва закрила пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Литовський уряд прийняв рішення закрити кордон із Білоруссю до 30 листопада 2025 року. Урядова постанова передбачає закриття двох останніх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю – «Медінінкай» та «Шальчинінкай».

На закриття кордону між Литвою та Білоруссю відреагували в ЄС. Щодо цього висловилися президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Також без уваги це не залишила й сама Білорусь. МЗС Білорусі вручило ноту протесту тимчасовому повіреному в справах Литви Ерікасу Вілканцясу через закриття кордону. За словами білоруського МЗС, рішення Литви про закриття кордону з Білоруссю «зачепило права не тільки громадян Білорусі, але і громадян Литви, а також громадян Європейського Союзу та інших держав».

