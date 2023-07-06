Британія і Польща підтримали вступ України до НАТО за спрощеною процедурою

МЗС Британії вважає, що до України має бути застосовано такий же підхід, як і до Швеції та Фінляндії

Очільники МЗС Польщі та Великої Британії підтримали пришвидшений вступ України до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє «Голос Америки».

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Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що до України має бути застосовано такий же підхід, як і до Швеції та Фінляндії.

«І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців», – заявив Клеверлі.

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Його позицію також підтримав міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

«Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі», – заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вважають, що двері НАТО для України відчинені, й рішення про це буде прийняте за згоди всіх країн-членів після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу.

До слова, напередодні саміту НАТО збільшує кількість кораблів у Балтійському морі. Кораблі союзників перебувають у постійному контакті один з одним, відбувається обмін інформацією, щоб уникнути «якихось незапланованих чи провокаційних дій з боку іншої держави».

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