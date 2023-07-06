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Британія і Польща підтримали вступ України до НАТО за спрощеною процедурою

Діана Гасюк
glavcom.ua
Британія і Польща підтримали вступ України до НАТО за спрощеною процедурою
фото з відкритих джерел

МЗС Британії вважає, що до України має бути застосовано такий же підхід, як і до Швеції та Фінляндії

Очільники МЗС Польщі та Великої Британії підтримали пришвидшений вступ України до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє «Голос Америки».

Зокрема, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі вважає, що до України має бути застосовано такий же підхід, як і до Швеції та Фінляндії.

«І я думаю, що ми повинні поміркувати над цим, коли ми обговорюємо, який процес буде доречним для України. Але я думаю, що ми зобов’язані визнати, наскільки покращилася їхня військова спроможність за останні 18 місяців», – заявив Клеверлі.

Його позицію також підтримав міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.

«Позиція Польщі тут дуже чітка. Ми хочемо максимально наблизити Україну до альянсу в інституційному вимірі. Адаптувати військово-політичні структури України до тих, які є стандартними в альянсі», – заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати вважають, що двері НАТО для України відчинені, й рішення про це буде прийняте за згоди всіх країн-членів після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам Альянсу.

Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джо Байдена негайно запросити Україну до НАТО.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не буде спрощувати процедуру вступу України до Північноатлантичного альянсу.

До слова, напередодні саміту НАТО збільшує кількість кораблів у Балтійському морі. Кораблі союзників перебувають у постійному контакті один з одним, відбувається обмін інформацією, щоб уникнути «якихось незапланованих чи провокаційних дій з боку іншої держави».

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Теги: Польща Україна Велика Британія НАТО

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