Комітет Ради схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок з 1 грудня

Повернення планових податкових перевірок перенесено з 1 листопада на 1 грудня

Фінансовий комітет Верховної Ради схвалив законопроєкт про відновлення податкових перевірок для розгляду в другому читанні. Про це повідомив перший заступник голови комітету Ярослав Железняк.

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За схвалення законопроєкту проголосували 18 членів комітету, четверо утрималися.

За словами Железняка, текст законопроєкту практично не містить змін, окрім того, що строк повернення документальних планових податкових перевірок перенесено з 1 листопада на 1 грудня. Крім цього, мораторій на перевірки ФОП першої та другої груп буде збережено до грудня 2024 року.

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Зазначається, що мораторій знімається тільки для тих субʼєктів, які підпадають під певні критерії.

«Прийняття законопроєкту – це одна з останніх вимог МВФ для ухвалення рішення по траншу. Зараз цей текст має бути прийнятий партнерами», – написав нардеп.

Нагадаємо, 17 жовтня Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Доопрацьований законопроєкт містить більш ліберальні положення стосовно платників податків, оскільки залишає ряд випадків, коли податкові перевірки не проводитимуться.