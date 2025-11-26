Головна Світ Економіка
Світові ціни на нафту пішли вгору після падіння до мінімуму за місяць

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Світові ціни на нафту пішли вгору після падіння до мінімуму за місяць
Ціни на нафту зростають після місячного мінімуму на тлі переговорів щодо України
фото з відкритих джерел

Світові ціни на нафту відновилися після падіння до місячного мінімуму, вплинула надлишкова пропозиція та очікування мирної угоди між Україною та Росією

Ціни на нафту марки Brent та WTI зросли після нещодавнього падіння до мінімуму за місяць. Зростання стримують надлишок пропозиції на ринку та очікування потенційної мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на Brent зросли на 27 центів (0,43%), досягнувши 62,75 долара за барель, а WTI подорожчала на 24 центи (0,41%) до 58,19 долара за барель.

Аналітики зазначають, що ринок залишається фундаментально зміщеним у бік зниження через очікування надлишку пропозиції у 2026 році та відсутність сильного каталізатора попиту.

У вівторок, 25 листопада, ціни на нафту марки Brent та WTI знизилися на 89 центів після того, як президент України Володимир Зеленський заявив європейським лідерам, що готовий просувати підтримувану США план щодо припинення війни з Росією.

«Якщо угоду буде укладено, вона може швидко скасувати західні санкції щодо експорту російської нафти. Наразі ринок чекає більшої ясності, але ризик, схоже, полягає в зниженні цін, якщо переговори не зазнають невдачі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 13 листопада 2025 року ціна на російську нафту впала до найнижчого рівня за останні 2,5 роки. Для російських нафтових компаній падіння цін створить навантаження на їхні фінанси і зменшить суму податків, які вони сплачують до казни Кремля, що допомагає фінансувати війну в Україні.

