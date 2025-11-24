Сенатор Грем: Конгрес США має переглянути мирний план для України

Сенатор Ліндсі Грем підкреслив, що справжній і міцний мир в Україні повинен гарантувати, що РФ не зможе напасти у майбутньому

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що Конгрес США повинен отримати право на перегляд мирного плану, який має визначити умови завершення війни в Україні. Свою позицію він висловив у соціальній мережі Х, передає «Главком».

Грем зазначив, що підготовлений нині мирний план може стати «шансом для гідного й справедливого завершення війни». Однак він наполягає на тому, що документ вимагає прозорості та надійних гарантій безпеки. На його думку, саме Конгрес має бути тією інстанцією, яка оцінить, чи передбачено в угоді механізми, здатні ефективно запобігти новій агресії з боку Росії.

Сенатор наголосив, що справжній і міцний мир в Україні повинен гарантувати, що Росія не матиме можливості розпочати нове вторгнення у майбутньому.

Грем також підкреслив, що мирний процес має обов’язково включати саму Україну та європейських союзників – угода не може бути прийнята «за їхніми спинами». Крім того, він провів паралель із контролем над ядерними угодами. Сенатор вважає, що якщо Конгрес має право перевіряти такі угоди з Іраном, то законодавці так само повинні «проглянути» й мирну угоду з Росією.

Ця вимога Грема співпадає з його попередніми ініціативами. Раніше він пропонував запровадити «жорсткі санкції» проти Росії, якщо Москва відмовиться від переговорів або порушить будь-яку досягнуту мирну угоду. Сенатор також працює над законопроєктом, який надасть президенту США нові інструменти тиску на Кремль, зокрема, через «економічний молоток» – тарифи на країни, що купують російські енергоносії.

На думку Грема, без включення законодавців у процес укладання миру ризик нових конфліктів залишається високим, і саме тому Конгрес повинен мати можливість оцінити безпекові гарантії, передбачені угодою.

Як відомо, Сполучені Штати заявили про значний прогрес, досягнутий на переговорах у Женеві щодо плану припинення війни в Україні, проте сторонам не вдалося дійти згоди щодо надання Києву гарантій безпеки на тлі постійної російської загрози.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що низка питань, включаючи роль НАТО та безпекові гарантії для України, все ще потребують доопрацювання. Попри це, його команда змогла суттєво звузити коло невирішених пунктів у 28-пунктовому мирному плані, який просуває президент Дональд Трамп. Держсекретар висловив надію, що угоду вдасться узгодити до четверга, хоча припустив, що процес може затягнутися.

До слова, Білий дім опублікував заяву щодо зустрічі представників Сполучених Штатів та України в Женеві 23 листопада 2025 року, присвяченої мирній пропозиції США.

У повідомленні наголошується, що переговори були конструктивними, цілеспрямованими та шанобливими, що підтверджує спільне прагнення до справедливого і тривалого миру.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.