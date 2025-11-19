Головна Світ Політика
Чому зустріч Віткоффа і Зеленського в Туреччині не відбулася? Версія Axios

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото з відкритих джерел

Віткофф мав взяти участь у тристоронніх переговорах із Зеленським та главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом

Спецпредставник президента США Стів Віткофф та президент України Володимир Зеленський не провели запланованої зустрічі в Туреччині, оскільки українська сторона привезла альтернативний мирний план. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Axios.

Американський чиновник повідомив, що Віткофф мав взяти участь у тристоронніх переговорах із Зеленським та главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Однак зустріч перенесли, коли з’ясувалося, що Зеленський не має наміру обговорювати мирний план Дональда Трампа. Замість цього він прибув із пропозицією, підготовленою спільно з європейськими партнерами, яку Росія нібито ніколи не прийме.

За словами українського чиновника, зустріч відклали через те, що Зеленський наполягав на ширшому форматі обговорення за участю європейських країн.

Інший представник США додав, що ще однією причиною стала корупційна криза в Україні. Він зазначив, що Трамп доручив Віткоффу спробувати домовитися із Зеленським у Туреччині та підтримав рішення скасувати зустріч.

Раніше повідомлялося, що спецпосланець президента США Стів Віткофф прилетить до Туреччини та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, у матеріалі Axios йшлося, що адміністрація Дональда Трампа таємно обговорює з Москвою новий план із 28 пунктів, спрямований на припинення війни в Україні. Подібно до попередніх переговорів Трампа щодо Гази, ця пропозиція охоплює чотири ключові напрямки: умови миру для України, гарантії безпеки, ширшу європейську безпеку, а також майбутні відносини між США, Росією та Україною.

Також журналіст FT Крістофер Міллер писав, що США пропонують план завершення війни, який включає зменшення чисельності української армії, відмову від окремих видів озброєння та поступки щодо Донбасу.

