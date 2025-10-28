Головна Світ Економіка
США запропонували Берліну відстрочку щодо нафтових санкцій проти РФ – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
США запропонували Берліну відстрочку щодо нафтових санкцій проти РФ – Bloomberg
Берлін отримав від США нову пропозицію
Фото: Imago images

Запропонований США шестимісячний термін дасть Німеччині час для врегулювання питання щодо власності Rosneft Deutschland

Адміністрація Трампа розглядає можливість надання Німеччині невідновлюваної, обмеженої генеральної ліцензії, яка тимчасово звільнить німецькі активи ПАТ «НК «Роснефть» від американських санкцій. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, пише «Главком».

Запропонований США шестимісячний термін дасть Німеччині час для врегулювання питання щодо власності Rosneft Deutschland, яка наразі перебуває під опікою Німеччини. Цей крок зменшить ризик для німецької нафтопереробки в короткостроковій перспективі, але посилить тиск на Берлін щодо розробки нової, позбавленої участі Росії структури власності, перш ніж опіка закінчиться у березні наступного року.

Шестимісячна відстрочка є значно коротшою, ніж дворічна ліцензія, надана Великою Британією, і без неї німецький підрозділ «Роснефти» ризикував би бути відрізаним від ключових клієнтів вже з 21 листопада – кінцевого терміну, встановленого останнім пакетом санкцій США.

Німецькі офіційні особи наразі оцінюють цю пропозицію. Міністр економіки Німеччини Катерина Райхе планує обговорити цю тему на зустрічі міністрів енергетики та довкілля G7, що відбудеться цього тижня у Торонто.

Rosneft Deutschland володіє частками у трьох німецьких нафтопереробних заводах, які забезпечують 12% загальної переробної потужності країни, включаючи завод PCK Raffinerie GmbH у Шведті. Берлін досі уникав націоналізації цих об’єктів через побоювання заходів у відповідь з боку Кремля проти німецьких компаній у Росії та ризику перебоїв у постачанні сирої нафти на НПЗ PCK, яка наразі надходить трубопроводом «Дружба» через територію Росії.

До слова, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул закликав західних союзників надати рішучу підтримку Україні. «Ця зима має вирішальне значення. Україна повинна залишатися обороноздатною», – заявив політик з ХДС після переговорів, зокрема, з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі.

Раніше глава ХСС та прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер дав велике інтерв'ю для Bild, в якому обговорив питання допомоги для українських біженців.Зьодер підкреслив, що Німеччина має виконати чітку домовленість щодо припинення надання державної допомоги для громадян України. За його словами, «це означає, що більше не буде ніякої державної допомоги для українських біженців».

