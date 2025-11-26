Трамп вважає, що РФ через кілька місяців захопить території, які передбачав передати мирний план

Трамп: Якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі пару місяців може і так бути взята Росією

Дональд Трамп зазначив, що лінія фронту рухається в одному напрямку, тож краще домовитися зараз та уникнути великої кількості загиблих

Президент США Дональд Трамп заявив, що лінія фронту в Україні рухається в одному напрямку, і через це Росія може військовим шляхом захопити ті самі території, які передбачав передати початковий мирний план Сполучених Штатів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Білого дому.

Під час розмови журналісти зазначили, що багато республіканців вважали початковий американський план надто сприятливим для Росії. Трамп відповів, що це був не готовий план, а лише концепція або карта.

«Ні, це була просто карта. Це не був план. Це була концепція. А звідти вони беруть кожен із 28 пунктів, і потім ви доходите до 22», – сказав президент США. Він додав, що багато пунктів вже було вирішено, і вирішено дуже вдало.

На запитання, чи не вимагав початковий документ віддати занадто багато українських територій, Трамп почав стверджувати, що фронт рухається в одному напрямку, і РФ може незабаром захопити ці території військовим шляхом.

«Дивіться, як усе йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку. Тож у підсумку ця земля в найближчі пару місяців може і так бути взята Росією. То що, ви хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Або хочете зробити щось зараз?», – запитав Трамп.

Він додав, що переговори тривають і вони намагаються все завершити. Ймовірно, Трамп мав на увазі територіальне питання, оскільки далі він наголосив на тому, що кордон не може проходити через шосе або центр міста. Президент США назвав процес довгим і складним і висловив жаль через велику кількість загиблих.

Крім того, Трамп вважає, що війна в Україні може тривати роками. Однак, оскільки РФ має набагато більше населення та солдатів, американський лідер переконаний, що укладення угоди буде вигідним для обох сторін.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Очільник США каже, що «з нетерпінням» очікує на можливість зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним найближчим часом, але «тільки тоді, коли угода про завершення цієї війни буде фінальною або на завершальній стадії».

До слова, попри постійні темпи просування російських військ на фронті, це не свідчить про те, що Росія неминуче захопить решту Донецької області. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль активно поширює хибний наратив про те, що перемога Росії неминуча, а отже, Україна та Захід повинні негайно погодитися на її вимоги.