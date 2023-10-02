ВАКС уперше ухвалив рішення про виплату винагороди викривачу корупції
За законодавством викривачу виплачуватиметься винагорода коштом державного бюджету України органами державного казначейства за процедурою безспірного списання
В Україні суд вперше ухвалив рішення щодо виплати винагороду викривачу корупції – понад 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.
Як зазначається, що сьогодні перша інстанція Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, яку уклали між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.
У рішенні суду йшлося зокрема і про виплату винагороди викривачу, яка становить 13 млн 299 тис. 950 грн, що є першим позитивним рішенням.
При цьому вирок ще може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів з дня його проголошення.
«Це без перебільшення історична подія, яка фундаментально закріплює формування культури викривання в Україні й стимулює викривачів повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати», - зазначають у НАЗК.
Так, за законодавством викривачу виплачуватиметься винагорода коштом державного бюджету України органами державного казначейства за процедурою безспірного списання.
Раніше повідомлялося, що із 6 вересня в Україні стартує повноцінна робота Єдиного порталу викривачів корупції. Портал стане єдиним місцем входу для всіх бажаючих боротися з корупціонерами.
На українців чекає немаленька винагорода у разі, якщо завдяки їх повідомленню суд визнає корупціонера винним і ухвалить рішення про стягнення коштів. Викривача чекає виплата 10% від суми штрафу, але не більше 14 млн гривень.
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