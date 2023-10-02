ВАКС уперше ухвалив рішення про виплату винагороди викривачу корупції

НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, свідками яких вони стали

За законодавством викривачу виплачуватиметься винагорода коштом державного бюджету України органами державного казначейства за процедурою безспірного списання

В Україні суд вперше ухвалив рішення щодо виплати винагороду викривачу корупції – понад 10 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Як зазначається, що сьогодні перша інстанція Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, яку уклали між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби.

У рішенні суду йшлося зокрема і про виплату винагороди викривачу, яка становить 13 млн 299 тис. 950 грн, що є першим позитивним рішенням.

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При цьому вирок ще може бути оскаржено в Апеляційній палаті ВАКС протягом 30 днів з дня його проголошення.

«Це без перебільшення історична подія, яка фундаментально закріплює формування культури викривання в Україні й стимулює викривачів повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати», - зазначають у НАЗК.

Так, за законодавством викривачу виплачуватиметься винагорода коштом державного бюджету України органами державного казначейства за процедурою безспірного списання.

Раніше повідомлялося, що із 6 вересня в Україні стартує повноцінна робота Єдиного порталу викривачів корупції. Портал стане єдиним місцем входу для всіх бажаючих боротися з корупціонерами.

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На українців чекає немаленька винагорода у разі, якщо завдяки їх повідомленню суд визнає корупціонера винним і ухвалить рішення про стягнення коштів. Викривача чекає виплата 10% від суми штрафу, але не більше 14 млн гривень.