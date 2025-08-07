Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит

За словами міністра, основні надходження очікуються від підвищених тарифів на напівпровідники та фармацевтичну продукцію

Вашингтон щомісяця очікує дохід у $50 млрд завдяки запровадженим митам Трампа

Сполучені Штати заявили про очікування $50 млрд надходжень кожного місяця після набрання чинності вищих тарифів на імпорт зі світових країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра торгівлі США Говарда Лутніка, якого цитує Reuters.

За словами міністра, Вашингтон щомісяця очікує дохід у $50 млрд завдяки запровадженим митам президента Дональда Трампа. «А потім ви отримаєте напівпровідники, ви отримаєте фармацевтичні препарати, ви отримаєте всілякі додаткові тарифні гроші», – каже він.

Лутнік допустив продовження тарифної угоди з Китаєм, термін якої спливає 12 серпня. «Я думаю, що ми залишимо це торговій команді та президенту, щоб прийняти ці рішення, але здається ймовірним, що вони досягнуть угоди і продовжать це ще на 90 днів, але я залишу це цій команді», – додав міністр.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив додаткові мита на індійські товари. Американський лідер підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії через закупівлі російської нафти. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Індії вважає мита, які запровадив президент США Дональд Трамп, «несправедливими, необґрунтованими та нерозумними». The New York Times писала, що попри погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти.