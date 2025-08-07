Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит
За словами міністра, основні надходження очікуються від підвищених тарифів на напівпровідники та фармацевтичну продукцію
фото: CoinDesk

Вашингтон щомісяця очікує дохід у $50 млрд завдяки запровадженим митам Трампа

Сполучені Штати заявили про очікування $50 млрд надходжень кожного місяця після набрання чинності вищих тарифів на імпорт зі світових країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра торгівлі США Говарда Лутніка, якого цитує Reuters.

За словами міністра, Вашингтон щомісяця очікує дохід у $50 млрд завдяки запровадженим митам президента Дональда Трампа. «А потім ви отримаєте напівпровідники, ви отримаєте фармацевтичні препарати, ви отримаєте всілякі додаткові тарифні гроші», – каже він.

Лутнік допустив продовження тарифної угоди з Китаєм, термін якої спливає 12 серпня. «Я думаю, що ми залишимо це торговій команді та президенту, щоб прийняти ці рішення, але здається ймовірним, що вони досягнуть угоди і продовжать це ще на 90 днів, але я залишу це цій команді», – додав міністр.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп запровадив додаткові мита на індійські товари. Американський лідер підписав указ, який запроваджує додаткове 25% мито на імпорт товарів з Індії через закупівлі російської нафти. Мито набирає чинності через 21 день після підписання, та застосовується до товарів, ввезених або знятих зі складу після цього часу, за винятком вантажів, що вже були в дорозі – до 17 вересня 2025 року.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Індії вважає мита, які запровадив президент США Дональд Трамп, «несправедливими, необґрунтованими та нерозумними». The New York Times писала, що попри погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти.

Читайте також:

Теги: тарифи США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо наголосив, що ключовим пріоритетом Трампа залишається зупинення війни Росії проти України через переговори
Рубіо назвав пріоритет Трампа у війні України та РФ
15 липня, 04:16
Трамп: Цей термін щодо Росії може закінчитися раніше
Трамп: Кінцевий термін для миру з Росією може настати раніше, ніж очікувалося
16 липня, 00:24
Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою
Трамп пригрозив Росії новими тарифами
14 липня, 18:45
Білий дім опублікував нове зображення з Трампом
«Трамп був жертвою, а став мисливцем». Білий дім знову здивував меседжем
22 липня, 04:45
США на Радбезі ООН закликали Китай припинити підтримку Росії у війні проти України
Одна з країн отримала від Штатів попередження через підтримку російської агресії
26 липня, 04:44
Азілія Бенкс неодноразово ставала фігуранткою скандалів через конфлікти з іншими артистами, расистські й гомофобні висловлювання
Американська реперка поглузувала з українського воїна, який пройшов полон: реакція соцмереж
28 липня, 12:28
Інцидент стався поблизу військово-морської авіабази «Лемур»
У США розбився винищувач F-35
31 липня, 09:46
Причини занепаду морської промисловості криються в десятиліттях недофінансування після завершення Холодної війни
Флот США слабший, ніж здається: WSJ вказала на серйозні проблеми американських ВМС
3 серпня, 23:12
Генсек ООН хоче значно скоротити витрати організації та зайнятості на 20%
ООН звільнить тисячі працівників через скорочення американського фінансування
4 серпня, 20:21

Економіка

Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит
Міністр торгівлі розповів, скільки грошей отримають США від запроваджених мит
Російська «бюджетна діра» виросла до 5 трлн рублів
Російська «бюджетна діра» виросла до 5 трлн рублів
Виробник M&M's скористається генною інженерією, щоб забезпечити постачання какао
Виробник M&M's скористається генною інженерією, щоб забезпечити постачання какао
Президент США анонсував ще більше санкцій: про які країни йдеться
Президент США анонсував ще більше санкцій: про які країни йдеться
Як мита Трамп для Індії вплинули на вартість нафти. Дані торгів
Як мита Трамп для Індії вплинули на вартість нафти. Дані торгів
Кошти передадуть Україні. Латвія виставила на аукціон «Будинок Москви»
Кошти передадуть Україні. Латвія виставила на аукціон «Будинок Москви»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 серпня 2025
9553
Прогноз магнітних бур на 7-9 серпня: якою буде сонячна активність
7244
Покоління зумерів цілковито змінило підхід до подорожей
5884
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
4708
Уряд заборонив керівнику НАЗК самостійно призначати собі виплати

Новини

Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Сьогодні, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Сьогодні, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
Вчора, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Вчора, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Вчора, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Вчора, 16:09

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua