Гарантії безпеки для України. Президент повідомив, про що домовився з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Гарантії безпеки для України. Президент повідомив, про що домовився з Трампом
28 грудня відбулися переговори між Зеленським та Трампом
фото: Getty Images

Президент: В нас будуть гарантії безпеки – сильні – від США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна матиме сильні гарантії безпеки від США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Проговорили командами, а вчора домовились про це з президентом Сполучених Штатів Америки, що в нас будуть гарантії безпеки – сильні – від США. Зараз це не назавжди. В документах це на 15 років з можливістю продовження цих гарантій безпеки. Порушив це питання з президентом. Сказав йому, що в нас війна вже йде більше одного десятиліття і тому дуже хотілося б, щоб гарантії були на довший строк. Ми б дуже хотіли розглянути можливість 30, 40, 50 років, і це тоді буде історичне рішення президента Трампа. Президент сказав, що США будуть думати», – заявив президент.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. Про це заявив Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня підтвердив сильні гарантії безпеки для України.

