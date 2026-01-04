Головна Світ Політика
Чи було захоплення президента Венесуели США законним? Пояснення Reuters

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Людина тримає зображення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, коли прихильники уряду збираються після удару США по Венесуелі
фото: Reuters

Адміністрація Трампа базує свої дії проти лідера Венесуели Мадуро на кримінальному переслідуванні

Військова операція США із затримання Ніколаса Мадуро стала фіналом тривалої кампанії тиску Дональда Трампа. Поки затриманого лідера доправили до Нью-Йорка для пред'явлення звинувачень, світова спільнота та юристи дискутують щодо легітимності таких дій, пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Адміністрація Трампа базує свої дії на кримінальному переслідуванні. Міністерство юстиції США залучило армію для виконання ордера на арешт, виданого великим журі Нью-Йорка. Мадуро, його дружині та оточенню закидають тероризм, торгівлю зброєю та підтримку наркокартелів. Генеральна прокурорка Пам Бонді вже заявила, що підсудні постануть перед «повним гнівом американського правосуддя».

Проте правовий фундамент операції виглядає неоднозначним через суперечливі заяви:

  • США трактують це як поліцейську місію;
  • Трамп заявив про намір повернути «вкрадені нафтові інтереси» та керувати Венесуелою певний час.

Юристи, зокрема професор Джеремі Пол, наголошують, що неможливо одночасно називати це «роботою правоохоронців» і заявляти про встановлення контролю над цілою країною.

З погляду права, операція стикається з кількома критичними питаннями:

  • президент США є головнокомандувачем, але для операцій на суші зазвичай потрібне схвалення Конгресу. Держсекретар Марко Рубіо підтвердив, що Конгрес про суботній штурм повідомлений не був;
  • статут ООН забороняє силу, крім випадків самооборони або санкції Радбезу. Експерти зазначають, що боротьба з наркоторгівлею – це кримінальна сфера, а не міжнародний збройний конфлікт, який би виправдовував повномасштабну військову атаку;
  • Вашингтон не визнає Мадуро президентом з 2019 року, проте зараз немає іншого визнаного лідера, який міг би надати офіційну згоду на іноземне втручання.

Історія знає випадки затримання іноземних лідерів США:

  • Мануель Нор'єга (Панама, 1989): Його заарештували за звинуваченнями у наркоторгівлі, обґрунтовуючи це захистом американських громадян та нелегітимністю його влади;
  • Хуан Орландо Ернандес (Гондурас, 2022): Був екстрадований та засуджений за наркотики (хоча пізніше помилуваний Трампом). Однак у цьому випадку була співпраця з місцевою владою.

Попри сумнівну законність з погляду міжнародних норм, фахівці скептично налаштовані щодо реальної відповідальності Вашингтона. Наразі не існує міжнародного органу, який міг би нав'язати США практичні санкції за цю операцію.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що президента Венесунели Ніколаса Мадуро разом з дружиною Силією Флоренс захопили та вивезли з країни внаслідок спецоперації. Венесуельський політик з 5 березня 2013 року після смерті Уго Чавеса виконував обов'язки президента, а на загальних виборах 14 квітня 2013 року він випередив Енріке Капрілеса.

