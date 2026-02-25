Головна Світ Політика
Демократи закликали Трампа почати промову до нації з вибачень

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп має виступити з щорічним зверненням перед Конгресом
Трамп має виступити з щорічним зверненням перед Конгресом
фото: АР

Трамп уже заявив, що його звернення буде тривалим

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що президент США Дональд Трамп має використати своє звернення до нації як можливість вибачитися перед американцями за невиконані обіцянки, зокрема щодо зниження вартості життя. Про це пише АР, передає «Главком».

«Він повинен використати цю промову як можливість вибачитися перед американським народом за порушення кожної обіцянки, яку дав, особливо обіцянки знизити високу вартість життя в перший день», – заявив Джеффріс.

За його словами, питання доступності товарів і послуг залишається ключовим для мільйонів американців. 

«Ніхто в Америці не вірить, що це обман, бо надто багато людей ледве виживають від зарплати до зарплати», – наголосив лідер демократів.

АР зазначає, що у промові президент зосередиться на економічних питаннях і покладе відповідальність за нинішні труднощі на свого попередника – Джо Байдена. Адміністрація стверджує, що проблеми в економіці пов’язані з рішеннями 2021-2022 років.

Трамп уже заявив, що його звернення буде тривалим. Під час першої каденції його промови в середньому тривали понад 80 хвилин, а минулорічне звернення перевищило 99 хвилин – найдовше серед зареєстрованих промов такого формату.

Як відомо, підготовка до виступу відбувається на тлі шатдауну Міністерства внутрішньої безпеки. Демократи в Конгресі домагаються змін до імміграційної політики після смертельних інцидентів у січні, що спричинили масові акції протестів у Міннеаполісі та інших містах. Частина демократів ігноруватиме виступ президента й натомість візьме участь в альтернативному зібранні на Національній алеї, де губернаторка Вірджинії Ебігейл Спенбергер оприлюднить відповідь Демократичної партії на звернення президента.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп США

