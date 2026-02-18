Умєров провів зустрічі з представниками США та Європи

Головна Світ Політика
google social img telegram social img facebook social img
Рустем Умєров провів серію зустрічей з представниками США та європейськими партнерами
фото: Рустем Умєров

Сторони синхронізували підходи щодо подальших кроків

Після першого раунду тристоронніх переговорів у Женеві секретар РНБО Рустем Умєров провів серію зустрічей з представниками США та європейськими партнерами, зокрема з переговірниками з Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії. Про це він написав у соціальних мережах, пише «Главком».

«Обговорили підсумки сьогоднішнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків. Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою. Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі», – зазначив Умєров.

Як повідомлялось, у Женеві завершився перший день тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Політичний і військовий блоки завершили роботу. Зранку 18 лютого переговорники продовжать роботу.

Головним каменем спотикання залишається «земельне питання», оскільки Москва вимагає офіційної віддачі територій, а президент США Дональд Трамп відкрито тисне на Київ, вимагаючи «швидких рішень».

 До слова, Зеленський вважає, що зміна керівника російської делегації може ускладнити переговори та затягнути їх у часі. 

За повідомленням Associated Press, очікування від нового раунду переговорів між Україною та Росією за посередництва США залишаються низькими. Сторони вирушили до Женеви без помітної готовності змінювати свої позиції, тому швидких результатів не прогнозується

Теги: Європа США Рустем Умєров переговори

