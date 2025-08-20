Головна Світ Економіка
Ціни на каву арабіка зросли до двомісячного максимуму: в чому причина

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
Ціна на каву виросла
фото: Senfil

Загалом урожай арабіки та робусти в Бразилії у сезоні 2025–2026 років складе 63,9 млн мішків по 60 кг, що на 2,1% менше, ніж у попередньому році

Ф'ючерси на каву арабіка в Нью-Йорку підскочили до найвищого рівня за два місяці. Це сталось через побоювання, що кілька періодів холодної погоди та легких заморозків можуть негативно вплинути на виробництво в Бразилії, яка є найбільшим виробником кави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Як пояснив аналітик McDougall Global View Майкл Макдугалл, нинішні погодні умови можуть знизити врожай цього року, а також вплинути на врожай 2026-го. «Йдеться не тільки про поточний урожай, але й урожай 2026 року, який може бути меншим, оскільки холодна погода вже спричиняє передчасне цвітіння дерев», – відзначив він.

У вівторок найактивніший ф’ючерсний контракт зріс на 2,6%. Ціни зростають п’ятий день поспіль, і це може стати найдовшою серією підйому з квітня.

Додатковим фактором росту стало уповільнення експорту з Бразилії та повідомлення про заморозки в основних регіонах вирощування кави – Суль-де-Мінас і Серрадо. Як пояснив брокер Sucden Financial Ltd Гаррі Говард, це також викликало закриття коротких позицій. Водночас додав він, ріст цін може зупинитися, оскільки обсяги торгів за останній тиждень значно скоротилися.

Згідно з прогнозом Coffee Trading Academy, урожай арабіки та робусти в Бразилії у сезоні 2025–2026 років складе 63,9 млн мішків по 60 кг. Це на 2,1% менше, ніж у попередньому році.

Кофеїн може бути корисним способом підтримання позитивного настрою протягом дня. Він здатний підвищувати настрій, особливо у перші 2,5 години після пробудження.

До слова, кава без кофеїну – новий тренд. Молоді споживачі з покоління зумерів все частіше віддають перевагу декафу.

