Ціни на нафту падають: названо причину
Ф'ючерси на нафту падають четвертий тиждень поспіль
У понеділок, 15 травня, ціни на нафту знизилися через занепокоєння щодо попиту на паливо з боку найбільших світових споживачів нафти – США і Китаю. Це занепокоєння нівелює позитивні настрої щодо скорочення поставок через будь-які скорочення ОПЕК+ і відновлення закупівель США для резервів. Про це повідомляє Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 62 центи, або 0,84%, до $73,55 за барель до 03:48 за Гринвічем, тоді як американська нафта West Texas Intermediate коштувала $69,48 за барель, що нижче на 56 центів, або 0,8%.
Минулого тижня обидва контрольні показники знову впали, це вже четвертий тиждень поспіль, що стало найдовшою смугою тижневих падінь з вересня 2022 року через побоювання, що Сполучені Штати можуть увійти в рецесію через «значний ризик» історичного дефолту протягом перших двох тижнів червня.
Інвестори шукали безпечні гавані, такі як долар США, зміцнюючи валюту та роблячи товари, номіновані у доларах, дорожчими для власників інших валют.
Як повідомлялося, ціни на нафту трохи зросли тиждень тому. Трейдери зберігають обережність, попри відступ побоювання щодо рецесії в США, яка призвела до зниження цін протягом трьох тижнів поспіль
Нагадаємо, НБУ прогнозує, що у 2023 році середня ціна нафти марки Brent впаде на 10,7% до 89,1 долара, у 2024 році на 8,6% до 81,4 долара, у 2025 році на 14,6% до $69,5 за барель.
До слова, ЄС вигадав покарання для тих, хто перевозить нафту з РФ в обхід санкцій.
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