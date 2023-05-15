Ціни на нафту падають: названо причину

Ф'ючерси на нафту падають четвертий тиждень поспіль

У понеділок, 15 травня, ціни на нафту знизилися через занепокоєння щодо попиту на паливо з боку найбільших світових споживачів нафти – США і Китаю. Це занепокоєння нівелює позитивні настрої щодо скорочення поставок через будь-які скорочення ОПЕК+ і відновлення закупівель США для резервів. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 62 центи, або 0,84%, до $73,55 за барель до 03:48 за Гринвічем, тоді як американська нафта West Texas Intermediate коштувала $69,48 за барель, що нижче на 56 центів, або 0,8%.

Минулого тижня обидва контрольні показники знову впали, це вже четвертий тиждень поспіль, що стало найдовшою смугою тижневих падінь з вересня 2022 року через побоювання, що Сполучені Штати можуть увійти в рецесію через «значний ризик» історичного дефолту протягом перших двох тижнів червня.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Інвестори шукали безпечні гавані, такі як долар США, зміцнюючи валюту та роблячи товари, номіновані у доларах, дорожчими для власників інших валют.

Як повідомлялося, ціни на нафту трохи зросли тиждень тому. Трейдери зберігають обережність, попри відступ побоювання щодо рецесії в США, яка призвела до зниження цін протягом трьох тижнів поспіль

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що у 2023 році середня ціна нафти марки Brent впаде на 10,7% до 89,1 долара, у 2024 році на 8,6% до 81,4 долара, у 2025 році на 14,6% до $69,5 за барель.

До слова, ЄС вигадав покарання для тих, хто перевозить нафту з РФ в обхід санкцій.