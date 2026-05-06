Ціни на нафту знижуються на тлі заяв Трампа про прогрес у переговорах з Іраном

Інвестори позитивно відреагували на сигнали деескалації від Трампа та ціна на нафту впала

З початку війни наприкінці лютого світовий бенчмарк зріс приблизно на 50%, що призвело до скорочення поставок сотень мільйонів барелів нафти з Перської затоки на світові ринки

Світовий ринок нафти демонструє падіння котирувань другий день поспіль. Це відбувається після повідомлень президента США Дональда Трампа про значне просування у переговорному процесі щодо Ірану. За даними Bloomberg, інвестори позитивно відреагували на сигнали деескалації, що дещо заспокоїло ринок після різкого стрибка цін на початку тижня. Про це пише «Главком».

Раніше вартість еталонної марки Brent перевищувала $114 за барель через низку атак та інцидентів у Перській затоці, що створили загрозу для 20% світового морського трафіку нафти. Однак останні новини скоригували ціни: Brent опустилася до меж $109-110, а американська WTI торгується на рівні близько $102. Зниженню сприяли кроки Вашингтона щодо забезпечення безпеки судноплавства та сподівання на збереження режиму перемир’я.

Попри поточне падіння, аналітики застерігають, що ризики залишаються високими. Ринок балансує між військовими загрозами для інфраструктури та спробами дипломатичного врегулювання. Додатковим стримуючим фактором для паніки стали стабільні корпоративні звіти в США, які підтримали фінансові ринки. Експерти наголошують, що подальша динаміка цін повністю залежатиме від того, чи вдасться уникнути реальних перебоїв у постачанні палива та чи перетворяться заяви про прогрес у конкретні мирні домовленості.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що ціни на нафту почнуть знижуватися через три місяці.

За словами Бессента, найближчим часом світові ціни на нафту почнуть зниження, чому сприятиме вихід Об’єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК. Після цього ОАЕ, ймовірно, суттєво збільшить обсяги видобутку.

До слова, Об’єднані Арабські Емірати після 60 років членства виходять з Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) у межах стратегічної переорієнтації на тлі війни з Іраном.

Країни ОПЕК+ планують продовжити стратегію поступового нарощування видобутку нафти. Попри тривалу напруженість у Перській затоці та вихід ОАЕ з альянсу, ключові гравці ринку сигналізують про готовність стабілізувати пропозицію, щойно відновиться безпечне судноплавство.