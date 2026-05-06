Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Ціни на нафту знижуються на тлі заяв Трампа про прогрес у переговорах з Іраном

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Ціни на нафту знижуються на тлі заяв Трампа про прогрес у переговорах з Іраном
Інвестори позитивно відреагували на сигнали деескалації від Трампа та ціна на нафту впала
фото з відкритих джерел

З початку війни наприкінці лютого світовий бенчмарк зріс приблизно на 50%, що призвело до скорочення поставок сотень мільйонів барелів нафти з Перської затоки на світові ринки

Світовий ринок нафти демонструє падіння котирувань другий день поспіль. Це відбувається після повідомлень президента США Дональда Трампа про значне просування у переговорному процесі щодо Ірану. За даними Bloomberg, інвестори позитивно відреагували на сигнали деескалації, що дещо заспокоїло ринок після різкого стрибка цін на початку тижня. Про це пише «Главком».

Раніше вартість еталонної марки Brent перевищувала $114 за барель через низку атак та інцидентів у Перській затоці, що створили загрозу для 20% світового морського трафіку нафти. Однак останні новини скоригували ціни: Brent опустилася до меж $109-110, а американська WTI торгується на рівні близько $102. Зниженню сприяли кроки Вашингтона щодо забезпечення безпеки судноплавства та сподівання на збереження режиму перемир’я.

Попри поточне падіння, аналітики застерігають, що ризики залишаються високими. Ринок балансує між військовими загрозами для інфраструктури та спробами дипломатичного врегулювання. Додатковим стримуючим фактором для паніки стали стабільні корпоративні звіти в США, які підтримали фінансові ринки. Експерти наголошують, що подальша динаміка цін повністю залежатиме від того, чи вдасться уникнути реальних перебоїв у постачанні палива та чи перетворяться заяви про прогрес у конкретні мирні домовленості.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що ціни на нафту почнуть знижуватися через три місяці.

За словами Бессента, найближчим часом світові ціни на нафту почнуть зниження, чому сприятиме вихід Об’єднаних Арабських Еміратів зі складу ОПЕК. Після цього ОАЕ, ймовірно, суттєво збільшить обсяги видобутку.

До слова, Об’єднані Арабські Емірати після 60 років членства виходять з Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК) у межах стратегічної переорієнтації на тлі війни з Іраном.

Країни ОПЕК+ планують продовжити стратегію поступового нарощування видобутку нафти. Попри тривалу напруженість у Перській затоці та вихід ОАЕ з альянсу, ключові гравці ринку сигналізують про готовність стабілізувати пропозицію, щойно відновиться безпечне судноплавство.

Теги: нафта ціни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бензин є, дизель дорогий, газ зникає: паливний ринок лихоманить
Бензин є, дизель дорогий, газ зникає: паливний ринок лихоманить
9 квiтня, 09:22
Глава держави на закритій зустрічі із журналістами підкреслив, що саме нафтодолари є основним джерелом спонсорування війни
Навіщо партнери послаблювали нафтові санкції проти Росії? Зеленський підозрює, що у Росії є хитрий план
10 квiтня, 09:30
Блокада створила серйозну невизначеність для світового ринку нафти, судноплавних компаній і страховиків
Блокада Ормузької протоки: танкери змінюють маршрути, рух різко впав
14 квiтня, 23:58
Нафтопровід «Дружба» знову постачає російську нафту до Словаччини
Словаччина почала отримувати російську нафту по «Дружбі»
23 квiтня, 10:17
Рання капуста вітчизняного виробництва з’явилася на українському ринку
У продажу з'явилася рання капуста українського виробництва: яка ціна
24 квiтня, 11:11
На українських АЗС зберігається стабільність цін
Ціни на пальне 30 квітня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
30 квiтня, 06:37
Туапсе знову під атакою дронів
Дрони знову атакували Туапсе: під ударом НПЗ і порт
1 травня, 01:46
Москва втрачає шалені кошти через українські удари по нафтопереробних заводах
Удари по НПЗ. Зеленський розповів, скільки грошей втратила Росія від початку року
1 травня, 15:18
Найдешевшими є нефасовані яйця. На фото – ціни в «Екомаркеті»
Почали дешевшати: скільки коштують яйця у супермаркетах Києва
1 травня, 18:12

Економіка

Ціни на нафту знижуються на тлі заяв Трампа про прогрес у переговорах з Іраном
Ціни на нафту знижуються на тлі заяв Трампа про прогрес у переговорах з Іраном
«Газпром» у мінусі, навіть коли в плюсі – розвідка
«Газпром» у мінусі, навіть коли в плюсі – розвідка
Удари України по Туапсе. Генштаб підрахував збитки РФ
Удари України по Туапсе. Генштаб підрахував збитки РФ
Росія вивезла майже 27 тис. тонн зерна: Україна звернулась до Єгипту
Росія вивезла майже 27 тис. тонн зерна: Україна звернулась до Єгипту
Удари по «гаманцю» Кремля: скільки вже втратив ворог через атаки по НПЗ
Удари по «гаманцю» Кремля: скільки вже втратив ворог через атаки по НПЗ
Китай кинув виклик санкціям США. Влада наказала бізнесу ігнорувати обмеження
Китай кинув виклик санкціям США. Влада наказала бізнесу ігнорувати обмеження

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Вчора, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Вчора, 13:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua