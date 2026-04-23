Словаччина почала отримувати російську нафту по «Дружбі»

Нафтопровід «Дружба» знову постачає російську нафту до Словаччини

Після трьох місяців простою російська нафта знову надходить до Словаччини трубопроводом «Дружба»

У четвер, 23 квітня, словацька ділянка нафтопроводу «Дружба» знову запрацювала на прийом сировини. Про відновлення транзиту повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова, посилаючись на дані словацького оператора нафтотранспортної системи, інформує «Главком».

За словами очільниці мінекономіки Словаччини, процес відбувається у штатному режимі. «Наразі прийом нафти триває згідно з узгодженим планом», – наголосила Сакова у своїх соцмережах.

Ключовим етапом відновлення став погоджений графік прокачування.

Як стало відомо раніше, українська сторона мала надати відповідний план словацькому перевізнику Transpetrol напередодні, у середу, 22 квітня.

Словаччина – не єдина країна, яка відновила отримання ресурсу цим маршрутом. Напередодні, 22 квітня, про відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба» офіційно підтвердила й Угорщина.

Тримісячна пауза в постачанні була викликана низкою технічних та юридичних чинників, що вимагали узгодження між країнами-транзитерами та отримувачами.

Нагадаємо, Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 21 квітня.

Зокрема, повідомлялося, що Україна відновить транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба» у середу, 22 квітня. Очікується, що станеться це другій половині дня.

До слова, 21 квітня очільник МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що Україна отримала від ЄС запит щодо відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба».