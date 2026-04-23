Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Словаччина почала отримувати російську нафту по «Дружбі»

Лариса Голуб
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Після трьох місяців простою російська нафта знову надходить до Словаччини трубопроводом «Дружба»

У четвер, 23 квітня, словацька ділянка нафтопроводу «Дружба» знову запрацювала на прийом сировини. Про відновлення транзиту повідомила міністерка економіки Словаччини Деніса Сакова, посилаючись на дані словацького оператора нафтотранспортної системи, інформує «Главком».

За словами очільниці мінекономіки Словаччини, процес відбувається у штатному режимі. «Наразі прийом нафти триває згідно з узгодженим планом», – наголосила Сакова у своїх соцмережах.

Ключовим етапом відновлення став погоджений графік прокачування. 

Як стало відомо раніше, українська сторона мала надати відповідний план словацькому перевізнику Transpetrol напередодні, у середу, 22 квітня.

Словаччина – не єдина країна, яка відновила отримання ресурсу цим маршрутом. Напередодні, 22 квітня, про відновлення транзиту російської нафти через нафтопровід «Дружба» офіційно підтвердила й Угорщина.

Тримісячна пауза в постачанні була викликана низкою технічних та юридичних чинників, що вимагали узгодження між країнами-транзитерами та отримувачами.

Нагадаємо, Україна завершила ремонт ділянки нафтопроводу «Дружба», яка була пошкоджена внаслідок російського удару. Про це повідомив президент Володимир Зеленський 21 квітня.

Зокрема, повідомлялося, що Україна відновить транспортування російської нафти трубопроводом «Дружба» у середу, 22 квітня. Очікується, що станеться це другій половині дня.

До слова, 21 квітня очільник МЗС України Андрій Сибіга зауважив, що Україна отримала від ЄС запит щодо відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба». 

Читайте також:

Теги: нафта Словаччина росія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua