Як будуть вимикати світло 10 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Графіки обмеження потужності діятимуть у всіх регіонах

Завтра, 10 квітня 2026 року, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промислових споживачів та графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!», – наголошує «Укренерго».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готується до наступної зими та поступово відновлює те, що російські удари зруйнували цією зимою. «По всій країні затверджені плани стійкості для кожного регіону. Триває і ремонт доріг після зими. Важливо на рівні громад, на рівні влади в областях не втрачати часу. Кожен обʼєкт, який має значення, повинен бути захищений», – сказав він.

До того ж міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна будує нову енергосистему. За його словами, вона буде більш стійка, гнучка і краще захищена від російських атак.

Зокрема, 2 квітня відбулася нарада щодо стану реалізації планів стійкості регіонів та міст. Області розробили плани стійкості, виходячи з потреб кожного регіону. Вони були погоджені та затверджені на рівні РНБО.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів виділив 12,85 млрд грн в межах планів стійкості для регіонів, аби ті підготувалися до наступної зими. Кошти підуть на захист критичної інфраструктури, а саме на 209 об’єктів в прифронтових регіонах і Київській області.

До слова, загальна потреба у відновленні та модернізації енергетичного сектору України на наступні десять років становить $90,6 млрд. Це на 34% більше, ніж було встановлено попередньою оцінкою збитків.

Читайте також

Рада зробила крок до європейських цін на електроенергію
Рада ухвалила закон про об’єднання енергоринків України та ЄС: що зміниться
7 квiтня, 17:24
Ремонтні бригади лагодять систему
Після нічної ворожої атаки знеструмлено п’ять областей: де ситуація найгірша
6 квiтня, 12:50
Немировський наголошує, що прайс-кепи фактично відрізають генерацію від ринку
Занижені прайс-кепи формують дефіцит електроенергії навіть без атак – член правління «Укренерго»
4 квiтня, 14:54
Підвищення прайс-кепів зробило імпорт економічно доцільним у години дефіциту, наголосив Прокіп
Рекордний імпорт електроенергії цієї складної зими став можливим після перегляду прайс-кепів – експерт
17 березня, 17:03
Україна отримає обладнання для енергетики, яке зняли зі старих німецьких станцій
Німеччина знайшла новий спосіб допомогти Україні з енергетикою
11 березня, 18:11
Енергетики працюють над відновленням пошкоджених енергообʼєктів
П'ять областей України частково знеструмлено через обстріли РФ – Міненерго
10 березня, 11:00

Суспільство

«Укрзалізниця» повідомила про нові рейси та зміни у розкладі потягів
«Укрзалізниця» повідомила про нові рейси та зміни у розкладі потягів
Як будуть вимикати світло 10 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 10 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Підготовка до зими під загрозою: Зеленський попередив про ризики
Підготовка до зими під загрозою: Зеленський попередив про ризики
СБУ розкрила схему Деркача: заповідні землі за сотні мільйонів
СБУ розкрила схему Деркача: заповідні землі за сотні мільйонів
Незаконне збагачення: ексдепутат визнав свою вину та заплатить у бюджет
Незаконне збагачення: ексдепутат визнав свою вину та заплатить у бюджет
Україна визначила план запасів газу на наступну зиму: названо обсяг
Україна визначила план запасів газу на наступну зиму: названо обсяг

Новини

Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Сьогодні, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Сьогодні, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
