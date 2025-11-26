Головна Гроші Особисті фінанси
Додаткове забезпечення для випускників інтернатів: які виплати передбачаються

Наталія Порощук
glavcom.ua


Одноразова грошова допомога та забезпечення речами відбувається за рахунок інтернатних закладів
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах чи влаштовані до ДБСТ та прийомної сім’ї, забезпечуються житлом позачергово

Кабмін підтримав законодавчі зміни, які гарантують визначеним категоріям дітей додаткові грошові виплати та забезпечення одягом та інвентарем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Держава гарантує повне забезпечення для зазначених категорій під час навчання та перебування в інтернатних закладах до 18 років або 23 років, якщо дитина продовжує навчання. 

Крім того, випускники інтернатних закладів після випуску отримують:

  • одноразову грошову допомогу в розмірі шести прожиткових мінімумів;
  • одяг, взуття, техніку та інвентар на суму не менш як 40 неоподаткованих мінімумів.

За бажанням самих випускників, замість забезпечення речами, вони отримують компенсацію. Одноразова грошова допомога та забезпечення речами відбувається коштом інтернатних закладів. 

Варто зазначити, що постанова також передбачає, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах чи влаштовані до ДБСТ та прийомної сім’ї, після здобуття освіти чи проходження служби у війську, забезпечуються житлом позачергово.

До слова, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про суттєве підвищення щомісячних доплат до пенсії для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні.



