Прем'єр Бельгії заявив, що РФ не програє війну, а конфіскацію активів назвав крадіжкою

Вевер: Конфіскація заморожених активів іншої країни, її суверенних фондів добробуту, ніколи раніше не робилася

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер назвав поразку Росії у війні проти України небажаною

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер в інтерв'ю La Libre висловив переконання, що заяви про поразку Росії у війні проти України є «байкою та повною ілюзією». На його думку, Росія не програє. У зв'язку з цим, Бельгії доведеться повернути Кремлю заморожені активи після завершення конфлікту, передає «Главком».

Де Вевер наголосив на «неймовірному тиску» навколо питання вилучення суверенних російських фондів, називаючи спробу передачі цих коштів Україні «крадіжкою».

«Конфіскація заморожених активів іншої країни, її суверенних фондів добробуту, ніколи раніше не робилася. Це гроші Центрального банку Росії. Навіть під час Другої світової війни гроші Німеччини не конфіскувалися, а були заморожені», – заявив прем'єр.

Бельгійський політик додав, що активи чи їхня частина віддаються державою, яка програла війну, лише після її закінчення. Однак де Вевер вважає, що Росія нібито перемагає. Він також назвав поразку Росії «небажаною».

«Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Росія не програє. Це байка, повна ілюзія. Навіть небажано, щоб вони програли, аби у країні, яка володіє ядерною зброєю, не панувала нестабільність», – сказав він.

Крім того, за словами де Вевера, Кремль прямо погрожував Брюсселю «вічною відплатою», якщо Бельгія підтримає Європейський Союз у конфіскації російських активів.

«Хто вірить, що Путін спокійно прийме конфіскацію російських активів? Москва дала нам зрозуміти, що у разі конфіскації Бельгія та я особисто відчуватимемо наслідки «вічно» . Здається, це досить довгий термін», – підсумував прем'єр-міністр Бельгії.

Нагадаємо, країни Євросоюзу тиснуть на Бельгію, вимагаючи пояснити використання податків із заморожених російських активів на €140 млрд, що зберігаються в Брюсселі. Члени ЄС звинувачують уряд Барта де Вевера у непрозорості та побоюються, що частина коштів може залишатися у бюджеті Бельгії замість того, щоб надходити Україні.

Єврокомісія наполягає, щоб усі 27 країн ЄС погодили передачу цих активів Україні як репараційний кредит для підтримки економіки. Рішення планують ухвалити на саміті 18 грудня.

Як відомо, бельгійський депозитарій Euroclear, де перебуває більша частина заморожених активів Росії, заявив, що виступає проти конфіскації грошей через страх Кремля. Генеральна директорка фінустанови Валері Урбен написала листа до очільниці Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти, де заявила про нібито ризики запропонованого Європою репараційного кредиту для України.