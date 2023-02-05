Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани
Найближча мета «Нафтогазу» – створити достатні резерви газу для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024 р.
У 2023 році НАК «Нафтогаз України» має на меті збільшити власний видобуток газу на один мільярд кубометрів. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.
«Під час візиту на Івано-Франківщину оглянув одну зі свердловин, яку бурять наші фахівці. Нових свердловин на заході країни має бути 12. Це – плани на поточний рік», – написав він у Facebook.
Чернишов додав, що найближча мета компанії – створити достатні резерви газу для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024 років.
«В перспективі – маємо досягти повної енергетичної незалежності», – заявив Чернишов.
Нагадаємо, на початку січня компанія «Укргазвидобування», що входить до групи «Нафтогаз», повідомила, що у 2022 році видобула 12,5 млрд кубометрів газу, що лише на 3% менше, ніж за 2021 рік.
У жовтні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в підземних газосховищах (ПСГ) України накопичено 14,2 млрд кубометрів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму.
Чернишов також відвідав одне з ПСГ і зауважив, що у планах - модернізація обладнання та установок.
Також «Нафтогаз» планує розвивати проєкти у сфері відновлювальної енергетики.
Коментарі — 0