Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани

Найближча мета «Нафтогазу» – створити достатні резерви газу для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024 р.

У 2023 році НАК «Нафтогаз України» має на меті збільшити власний видобуток газу на один мільярд кубометрів. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

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«Під час візиту на Івано-Франківщину оглянув одну зі свердловин, яку бурять наші фахівці. Нових свердловин на заході країни має бути 12. Це – плани на поточний рік», – написав він у Facebook.

Чернишов додав, що найближча мета компанії – створити достатні резерви газу для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024 років.

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«В перспективі – маємо досягти повної енергетичної незалежності», – заявив Чернишов.

Нагадаємо, на початку січня компанія «Укргазвидобування», що входить до групи «Нафтогаз», повідомила, що у 2022 році видобула 12,5 млрд кубометрів газу, що лише на 3% менше, ніж за 2021 рік.

У жовтні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в підземних газосховищах (ПСГ) України накопичено 14,2 млрд кубометрів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму.

Чернишов також відвідав одне з ПСГ і зауважив, що у планах - модернізація обладнання та установок.

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Також «Нафтогаз» планує розвивати проєкти у сфері відновлювальної енергетики.