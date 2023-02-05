Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани
Цьогоріч компанія планує пробурити 12 нових газових свердловин на заході України
фото: Олексій Чернишов/Facebook

Найближча мета «Нафтогазу» – створити достатні резерви газу для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024 р.

У 2023 році НАК «Нафтогаз України» має на меті збільшити власний видобуток газу на один мільярд кубометрів. Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«Під час візиту на Івано-Франківщину оглянув одну зі свердловин, яку бурять наші фахівці. Нових свердловин на заході країни має бути 12. Це – плани на поточний рік», – написав він у Facebook.

Чернишов додав, що найближча мета компанії – створити достатні резерви газу для успішного проходження опалювального сезону 2023-2024 років.

«В перспективі – маємо досягти повної енергетичної незалежності», – заявив Чернишов.

Нагадаємо, на початку січня компанія «Укргазвидобування», що входить до групи «Нафтогаз», повідомила, що у 2022 році видобула 12,5 млрд кубометрів газу, що лише на 3% менше, ніж за 2021 рік.

У жовтні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в підземних газосховищах (ПСГ) України накопичено 14,2 млрд кубометрів газу, і цього абсолютно достатньо, щоб стабільно пройти цю зиму.

Чернишов також відвідав одне з ПСГ і зауважив, що у планах - модернізація обладнання та установок.

Також «Нафтогаз» планує розвивати проєкти у сфері відновлювальної енергетики.

Теги: газ Олексій Чернишов Нафтогаз України

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розмір оплати праці голови правління «Нафтогаз України» складається із заробітної плати, винагороди і додаткового блага
Стало відомо, скільки заробив ексміністр Чернишов у «Нафтогазі»
19 грудня, 2022, 07:00
«Нафтогаз» у Давосі домовився про додаткові обсяги газу для України
«Нафтогаз» у Давосі домовився про додаткові обсяги газу для України
18 сiчня, 16:07
Шестеро ексчленів наглядової ради «Нафтогазу» хочуть повернутися на посади
Шестеро ексчленів наглядової ради «Нафтогазу» хочуть повернутися на посади
13 сiчня, 10:46
Ексглаві «Нафтогазу» Коболєву оголошено підозру
Ексглаві «Нафтогазу» Коболєву оголошено підозру
19 сiчня, 11:37
Андрія Коболєва підозрюють у заволодінні у 2018 році понад 229 млн грн
Прокуратура планує арештувати майно ексголови «Нафтогазу»
23 сiчня, 08:03
«Нафтогаз» спрогнозував, чи вистачить Україні газу для проходження цієї зими
«Нафтогаз» спрогнозував, чи вистачить Україні газу для проходження цієї зими
24 сiчня, 12:14

Економіка

Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани
Повна енергонезалежність: «Нафтогаз» оголосив амбітні плани
Україна виставить на приватизацію ще один морський порт
Україна виставить на приватизацію ще один морський порт
Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн
Євросоюз виділив сьомий пакет допомоги Україні на €500 млн
Україна конфіскувала майно у трьох кримських колаборантів
Україна конфіскувала майно у трьох кримських колаборантів
НКРЕКП веде себе аморально, коли штрафує енергетиків за відключення після обстрілів – нардеп
НКРЕКП веде себе аморально, коли штрафує енергетиків за відключення після обстрілів – нардеп
Україна за рік відкрила 12 нових ринків для агроекспорту (список)
Україна за рік відкрила 12 нових ринків для агроекспорту (список)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Зовсім посивів: мережу вразило фото звільненого після 11 місяців полону захисника
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7109
«Чума», якої бояться Путін та Пригожин
5481
Терористу, який виступав із черепом захисника «Азовсталі», прострелили голову
5435
В Україні скасовано масштабну повітряну тривогу
4803
У росіян закінчилися «пряники»: мер Мелітополя про ситуацію на тимчасово окупованих територіях

Новини

Зеленський анонсував очищення країни від людей з паспортом РФ (відео)
Вчора, 20:41
У Чорному морі жодного російського носія «Калібрів» – ВМС
Вчора, 11:43
США посилюють тиск на Туреччину та ОАЕ, щоб обмежити їхні торгові зв'язки з Росією – ЗМІ
Вчора, 01:37
ЄС та Україну незабаром може об'єднати спільна роумінг-зона
3 лютого, 23:15
«У кримчан страху немає»: окупаційна влада відповіла, чи зможе захистити Крим
3 лютого, 22:48
ЄС підтримав формулу миру, США дали ракети Himars. Головне за 3 лютого
3 лютого, 21:40

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту