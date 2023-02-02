Україна купуватиме газ спільно із ЄС: стали відомі обсяги

Україна може купити через спільну енергетичну платформу з ЄС близько 2 млрд куб. м газу

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн запросила Україну взяти участь у системі спільних закупівель газу. Про це вона заявила на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві в четвер.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми запрошуємо Україну на наш енергетичний майданчик для спільної закупівлі газу. Ми хочемо якнайкраще використати спільний ринковий вплив», – сказала фон дер Ляєн.

ЄК має намір на початку весни оприлюднити обсяг газу, який європейські країни планують спільно закупити, щоби отримати пропозиції постачальників. Мінімальний обсяг спільної закупівлі газу попередньо оцінюється у 13,5 млрд куб. м.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міністр енергетики Герман Галущенко також підкреслив, що Київ зацікавлений у спільних закупівлях газу, а також у наданні своїх підземних сховищ для створення стратегічних запасів країнами ЄС.

Заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович також заявив про готовність України придбати через енергетичну платформу ЄС наступної зими близько 2 млрд куб. м газу в рамках спільної закупівлі ресурсу.

«Ми вже обговорили з міністром енергетики Галущенком, скільки газу Україна зможе купити через енергетичну платформу ЄС. Це близько 2 млрд куб. м. І я вам можу сказати, що Україна є однією з перших країн, яка так чітко вказала на необхідність цього», – сказав Шевчович на спільному засіданні українського уряду та Єврокомісії в Києві.

За його словами, це питання, безперечно, буде пріоритетним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

При цьому він подякував українській стороні за зацікавленість в енергетичній платформі ЄС.

Крім того, Шефчович зазначив, що Україна та ЄС у тісній співпраці розвиватимуть потенціал іншого величезного активу України – найбільшого підземного сховища газу в Європі.

Він був вражений тим, що попри війну в Україні є чимало компаній, які вже зберігають газ в українських ПСГ та показують, який великий потенціал для його використання є для мирного часу.

Наприкінці грудня заступник глави ЄК Марош Шефчович провів першу нараду представників промисловості щодо спільних закупівель газу в ЄС. Тоді він заявив, що подальші дії передбачають, по-перше, вибір до січня 2023 оку постачальника послуг для організації IT-платформи з агрегації попиту. По-друге – публікацію сукупного попиту та організацію тендерів для залучення пропозицій ранньої весни 2023 року. По-третє – укладання угоди щодо першої спільної закупівлі, зокрема за довгостроковими контрактами з постачальниками газу задовго до літа наступного року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні, 2 лютого, зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка прибула до Києва. Він анонсував, що розпочинаються два дуже важливі євроінтеграційні дні