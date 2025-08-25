Головна Світ Економіка
У Колумбії виявлено екстраординарно багате родовище золота та срібла

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
У Колумбії виявлено екстраординарно багате родовище золота та срібла
Колубія підтвердила, що у її надрах надзвичайно багато золота та срібла
У Колумбії виявили шосте надзвичайно багате родовище золота

У Колумбії було виявлено нове, винятково багате родовище золота і срібла, що може суттєво вплинути на світову видобувну галузь. Відкриття зробила компанія Outcrop Silver & Gold на своєму проєкті Santa Anna. Про це пише «Главком» із посиланням на Earth.com.

За даними компанії, одна з ділянок житла Морена показала вміст 1,877 грама срібла на тонну та 4,26 грама золота на тонну. Це відкриття підтверджує, що родовище є надзвичайно багатим, оскільки типові концентрації становлять менш як 100 грамів срібла або кілька грамів золота на тонну.

Ця знахідка стала шостим високоякісним родовищем, виявленим у проєкті Santa Anna, розташованому в історичному районі Марікіта, де видобуток руди ведеться з 1585 року.

Повідомляється, що така висока концентрація дорогоцінних металів може спонукати до перегляду правил видобутку золота та срібла. Розробка родовища Морена буде надзвичайно вигідною навіть за значно меншої концентрації металів, що робить його одним з найцінніших у регіоні.

Знахідка стала шостим високоякісним родовищем, виявленим у проєкті Santa Ana, що свідчить про значний потенціал регіону. За словами представників компанії, успіх буріння підтвердив безперервність жили на сотні метрів, і це відкриття додасться до вже існуючих цінних зон, таких як Агілар, Хіменес, Гвадуаль, Ла Йе та Лос Мангос.

Раніше вчені знайшли величезне родовище золота в «недослідженому» регіоні Австралії. Австралійські вчені з Geoscience Australia та CSIRO (Національне науково-дослідне агентство) зробили сенсаційне відкриття: вони ідентифікували величезне родовище золота та інших цінних мінералів у раніше нерозвіданому регіоні Південної Австралії. Це відкриття вважається значним проривом, оскільки воно може призвести до нової «золотої лихоманки» і повністю змінити підхід до пошуку корисних копалин на континенті.

Теги: Колумбія родовище розробка

