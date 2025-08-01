Тривожний сигнал для інвесторів: золото продовжує втрачати в ціні

Ціна ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знизилася на $4,95

Вартість золота відкриває торги нового місяця слабким зниженням, і якщо тренд не зміниться, то дорогоцінний метал подешевшає третій тиждень поспіль. Це випливає із даних торгів. Про це пише «Главком» із посиланням на media.az

Ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знизилася на $4,95 щодо попереднього закриття, або на 0,15% – до $3 343,65 за тройську унцію. Вересневий ф'ючерс на срібло подешевшав на 0,12% – до $36,667 за унцію.

З початку тижня вартість золота зменшилася вже майже на 1,4%, ціна дорогоцінного металу на тижні зростала лише у вівторок, демонструючи зниження за решту днів. Сумарно за три тижні золото може подешевшати більш як на 2%.

Нагадаємо, найзаможніші люди світу дедалі частіше переказують золото в офшори через економічну та геополітичну невизначеність, і Сінгапур стає одним із найпопулярніших із них.

Раніше стало відомо, що аналітики ринку очікують на подальше зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни. До слова, кобальт, кава і золото в січні-квітні стали найвигіднішими товарами для інвестицій, а найзбитковішим був апельсиновий сік.