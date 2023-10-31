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Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
Українців закликали не давати хабарі у Молдові
фото із відкритих джерел

У Молдові нагадали українцям, що із набуттям офіційного статусу біженця вони отримують низку прав та безкоштовних преференцій

Українці, яким довелося шукати притулку, рятуючись від війни, активно будують нове життя у Молдові. Оскільки війна продовжується, влада Молдови докладає значних зусиль, щоб інтегрувати біженців у суспільство. Але в свою чергу закликає біженців допомогти побороти корупцію та хабарництво у країні, пише NewsMaker.

Як зазначає видання, у Молдові наразі знайшли притулок близько 100 тис осіб – чисельність цієї спільноти дорівнює населенню міста Бєльць. Вони вивчають румунську мову, шукають роботу, дізнаються про свої права та прагнуть жити в безпечній обстановці.

При наданні тимчасового захисту біженцям легше планувати своє життя в Молдові, оскільки цей статус надає їм низку прав при інтеграції, серед яких:

●первинна та швидка медична допомога;
● доступ до загальної державної освіти;
● соціальна допомога та заходи соціального захисту;
● право на працевлаштування та ін.

При цьому, як наголошує NewsMaker, важливо розуміти що всі ті, хто набув статусу тимчасового захисту, все вищезгадане надається безкоштовно, як і місцевому населенню.

«Коли вам заявляють, що від вас потрібна певна сума в обмін на гарантовану безкоштовну послугу, або коли біженець стає свідком проявів корупції, дуже важливо, щоб такі події повідомлялися негайно, особливо в органи, відповідальні за розгляд подібних повідомлень. Бенефіціари і біженці повинні розуміти і усвідомлювати, що їхні законні права не ставляться під сумнів, якщо у них вимагають хабар, і, зіткнувшись з такою ситуацією, вони повинні знати, що це злочин, який карається Кримінальним кодексом Республіки Молдова, і найсуворіше покарання за нього – позбавлення волі», – пояснює юристка Центру з прав жінок Тетяна Агакі.

Виходячи з того, що прояви корупції завдають істотних збитків економічному прогресу та якості життя суспільства, влада Молдови закликає біженців та спільноти, в яких вони проживають, повідомляти про випадки корупції та здирництва хабарів при наданні безкоштовних пільг — зробити це можна наступним чином:

● зателефонувавши за номером Національної антикорупційної лінії (НАЦ): 080055555;
● подавши скаргу про випадки корупції, з якими вони зіткнулися, безпосередньо до НАЦ.

До слова, Служба інформації та безпеки (СІБ) Молдови підписала наказ про блокування на території країни 31 інтернет-порталу, 21 з яких безпосередньо керують із Росії.

Нагадаємо, в грудні 2022 року Комісія з надзвичайних ситуацій уряду Молдови призупинила дію ліцензій шести телеканалів з метою «захисту національного інформаційного простору та запобігання ризику дезінформації»: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova. 

У березні 2023 року у Молдові заблокували п’ять сайтів російського пропагандистського медіа Sputnik. 13 вересня з Молдови депортували керівника російського пропагандистського агентства Sputnik Moldova Віталія Денисова, заборонивши йому в’їзд у країну на 10 років. Як з’ясував The Insider, Денисов, імовірно, є кадровим офіцером 72-го центру спеціальної служби ГРУ Росії, який займається збором інформації із закордонних резидентур російської розвідки та поширює інформаційні фейки на закордонну аудиторію.

Читайте також: Молдова рішуче вдарила по інформаційній пошесті з РФ
Теги: Молдова хабар наказ злочин притулок влада біженці

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