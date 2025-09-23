У Росії військові заводи скоротили зарплату та найм людей

Зарплати в нових вакансіях для співробітників оборонних підприємств у РФ знизилися на 10% з 2024 року

Попит на нових працівників на підприємствах військово-промислового комплексу Росії впав до рекордно низького рівня з моменту повномасштабного вторгнення. Журналісти видання «Новая газета. Европа» дійшли такого висновку, проаналізувавши базу вакансій на сайті пошуку роботи hh.ru за період з січня 2022 по серпень 2025 року, передає «Главком».

У рамках дослідження було виявлено 1266 підприємств ВПК, які за три роки війни опублікували понад 577 тис. вакансій. Аналіз показав, що пік найму в оборонній галузі припав на перший рік війни. У серпні 2022 року на ВПК припадало майже 2% усіх вакансій на агрегаторі. Водночас цього літа військові підприємства опублікували лише 34,5 тисячі вакансій, що менше, ніж навіть у січні 2022 року, до початку повномасштабного вторгнення.

У матеріалі зазначається, що раніше зростання держзамовлень спричинило «гонитву зарплат», що посилило дефіцит кадрів та прискорило інфляцію. Однак, вже навесні 2025 року зарплати у ВПК перестали зростати. Пропоновані доходи в нових вакансіях для співробітників оборонних підприємств навіть знизилися на 10% з 2024 року. Водночас, виробники дронів і ракет продовжують збільшувати оклади для нових кадрів.

Як повідомлялося, Кремль не зацікавлений у припиненні війни проти України й залишається відданим досягненню своїх військових цілей на полі бою, а також, можливо, готується до конфлікту з НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Повідомлення про створення стратегічного резерву свідчать про те, що Росія планує посилювати наступальні операції в Україні в найближчій і середньостроковій перспективі, а не припиняти війну. Росія також може створювати свій стратегічний резерв у рамках ширшої підготовки Кремля до можливого конфлікту між Росією і НАТО в майбутньому, особливо враховуючи, що Росія активізує свої молодіжні військово-патріотичні програми, спрямовані на залучення російської молоді до армії в найближчі роки», – йдеться в повідомленні.

До слова, Росія змінила тактику війни: тепер дрони системно атакують не лише військові склади та дороги, а й рухомий транспорт та цивільні об’єкти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, росіяни значно вдосконалили використання безпілотників. Якщо раніше удари по дорогах чи колонах були поодинокими, то тепер вони здійснюються системно.

Окупанти застосовують дрони на оптоволокні, які не піддаються глушінню засобами РЕБ, а також «материнські» апарати, здатні запускати з-за лінії фронту менші ударні безпілотники.