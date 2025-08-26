NYT спрогнозував, що чекає Україну після сплеску дипломатії

Попри оптимістичні заяви та зустрічі президента Зеленського з Трампом та європейськими союзниками серйозного прогресу у припиненні війни немає

У серпні 2025 року відбувся сплеск дипломатичної активності навколо України, однак переговори не принесли мирних угод чи перемир'я. Спочатку президент США Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Путіним на Алясці, а згодом – з Володимиром Зеленським та лідерами європейських країн у Вашингтоні. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Попри оптимістичні заяви, жодна з цих зустрічей не призвела до серйозного прогресу. Ключовими проблемами залишаються територіальні питання та гарантії безпеки. За словами видання, зустріч між Путіним та Зеленським найближчим часом малоймовірна, хоча український президент неодноразово заявляв про готовність до неї.

Володимир Путін наполягає, щоб Україна віддала йому весь Донбас, тоді як Київ вимагає надійних гарантій безпеки від майбутньої агресії. Україна вважає найкращою гарантією членство в НАТО, але автор матеріалу називає це малоймовірним у короткостроковій перспективі.

На полі бою тривають запеклі бої, особливо на Донбасі, де російські війська намагаються просунутися на Покровськ. Лінія фронту залишається майже без змін, але перевага на боці окупантів. Обидві сторони зазнають важких втрат.

Трамп доручив держсекретарю Марко Рубіо розробити пропозиції щодо гарантій безпеки для України після завершення війни. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва хоче, аби гарантії надавала Рада Безпеки ООН, і наполягає, що Росія має бути «частиною будь-яких гарантій», що є неприйнятним для Києва.

Ще однією важливою проблемою для України залишається повернення близько 20 000 дітей, викрадених і депортованих до Росії. У 2023 році Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за воєнні злочини, пов'язані з цими депортаціями.

Раніше ми писали, що американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі. Про це він заявив під час спілкування з журналістами, передає «Главком».

«Ми не знаємо, якими будуть гарантії безпеки, тому що ми навіть не обговорювали деталей. Подивимося. По-перше, Європа надасть їм (Україні, – «Главком») значні гарантії безпеки, і вона повинна це зробити, тому що перебуває поруч. Але ми будемо залучені з позиції резерву, ми будемо допомагати їм», – сказав Трамп.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.