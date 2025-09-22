ISW пояснив, що означають заяви Росії про формування стратегічного резерву новобранців

РФ активізує свої молодіжні військово-патріотичні програми, спрямовані на залучення російської молоді до армії в найближчі роки

Ворог почав формувати стратегічний резерв із новобранців з липня 2025 року

Кремль не зацікавлений у припиненні війни проти України й залишається відданим досягненню своїх військових цілей на полі бою, а також, можливо, готується до конфлікту з НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Повідомлення про створення стратегічного резерву свідчать про те, що Росія планує посилювати наступальні операції в Україні в найближчій і середньостроковій перспективі, а не припиняти війну. Росія також може створювати свій стратегічний резерв у рамках ширшої підготовки Кремля до можливого конфлікту між Росією і НАТО в майбутньому, особливо враховуючи, що Росія активізує свої молодіжні військово-патріотичні програми, спрямовані на залучення російської молоді до армії в найближчі роки», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Росія почала формувати стратегічний резерв із новобранців з липня 2025 року. Станом на 21 вересня приблизно 292 тис. осіб підписали контракти з Міністерством оборони Росії з початку 2025 року до 15 вересня. Деякі з цих новобранців приєднуються до стратегічного резерву.

Крім того, аналітики зауважують, що Росія продовжує перевіряти межі можливостей протиповітряної оборони НАТО над Балтійським морем, збільшуючи частоту порушень повітряного простору країн альянсу.

Нагадаємо, понад 700 тис. окупантів воюють проти України. У серпні президент США Дональд Трамп оприлюднив дані про втрати Росії та України у війні з початку 2025 року. За його словами, Росія зазнала значних втрат, тоді як Україна також постраждала, хоч і в меншій кількості.