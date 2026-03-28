Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У Росії загорівся один із найбільших НПЗ після атаки дронів

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
скриншот з відео

Ярославський НПЗ (ЯНОС) виробляє бензин, дизель, авіапаливо та інші нафтопродукти

У ніч на 28 березня Ярославський нафтопереробний завод у Росії зазнав атаки безпілотників, після чого на території підприємства виникли пожежі. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За попередніми даними, йдеться про завод «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) – один із найбільших нафтопереробних об’єктів у Росії. Підприємство входить до топ-5 НПЗ країни за потужністю та здатне переробляти понад 15 млн тонн нафти на рік.

Повідомляється, що після атаки на території заводу зафіксовано кілька осередків займання, які з часом посилювалися. Очевидці зазначають, що пожежа «розгорається», а над об’єктом видно кілька точок горіння.

Інформація про наслідки атаки та масштаби пошкоджень наразі уточнюється. 

Як повідомлялось, у ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. Кіріші, Ленінградська обл., РФ).

Теги: нафта росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua