У Росії загорівся один із найбільших НПЗ після атаки дронів

Ярославський НПЗ (ЯНОС) виробляє бензин, дизель, авіапаливо та інші нафтопродукти

У ніч на 28 березня Ярославський нафтопереробний завод у Росії зазнав атаки безпілотників, після чого на території підприємства виникли пожежі. Про це повідомляють моніторингові канали, пише «Главком».

За попередніми даними, йдеться про завод «Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) – один із найбільших нафтопереробних об’єктів у Росії. Підприємство входить до топ-5 НПЗ країни за потужністю та здатне переробляти понад 15 млн тонн нафти на рік.

Повідомляється, що після атаки на території заводу зафіксовано кілька осередків займання, які з часом посилювалися. Очевидці зазначають, що пожежа «розгорається», а над об’єктом видно кілька точок горіння.

Інформація про наслідки атаки та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Як повідомлялось, у ніч на 26 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по Кірішському нафтопереробному заводу (м. Кіріші, Ленінградська обл., РФ).