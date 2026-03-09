Трамп назвав зростання цін на нафту невеликою платою за ліквідацію загрози в Ірані

Дональд Трамп зауважив, що після завершення ліквідації іранської загрози ціни нормалізуються

Президент США Дональд Трамп відкинув занепокоєння щодо стрімкого здорожчання енергоносіїв, яке вперше з 2022 року подолало позначку у $100 за барель, пише «Главком».

У своїй заяві в соцмережі Truth Social американський лідер підкреслив, що нинішні високі ціни є тимчасовим явищем, яке він вважає цілком виправданим заради досягнення глобальної безпеки та остаточного усунення ядерної загрози з боку Ірану. На думку Трампа, після завершення військової операції вартість нафти різко впаде, а сумніви в доцільності такого кроку він назвав недалекоглядними.

Попри оптимізм Білого дому, дані Американської автомобільної асоціації (AAA) свідчать про значний тиск на гаманці громадян: лише за тиждень бойових дій середня ціна на бензин у США підскочила на 16%, досягнувши $3,45 за галон. Представники адміністрації, зокрема міністр енергетики Кріс Райт, намагаються заспокоїти громадськість, порівнюючи поточні показники з періодом минулої каденції та обіцяючи повернення ціни до позначки нижче $3 у найближчій перспективі. У Білому домі ситуацію на заправках офіційно називають «короткостроковим збоєм», фокусуючись на довготривалих геополітичних перевагах операції.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Міністерство фінансів США може скасувати додаткові санкції проти частини російської нафти, щоб збільшити світові поставки на ескалації на Близькому Сході.

За словами Бессента, на ринку вже є значні обсяги російської нафти, які перебувають під санкціями. «У воді є сотні й мільйони барелів санкційної сирої нафти», – зазначив він.

Як повідомлялось, Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Відповідне рішення діятиме протягом 30 днів.