Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Трамп назвав зростання цін на нафту невеликою платою за ліквідацію загрози в Ірані

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп назвав зростання цін на нафту невеликою платою за ліквідацію загрози в Ірані
фото: AP

Дональд Трамп зауважив, що після завершення ліквідації іранської загрози ціни нормалізуються 

Президент США Дональд Трамп відкинув занепокоєння щодо стрімкого здорожчання енергоносіїв, яке вперше з 2022 року подолало позначку у $100 за барель, пише «Главком».

У своїй заяві в соцмережі Truth Social американський лідер підкреслив, що нинішні високі ціни є тимчасовим явищем, яке він вважає цілком виправданим заради досягнення глобальної безпеки та остаточного усунення ядерної загрози з боку Ірану. На думку Трампа, після завершення військової операції вартість нафти різко впаде, а сумніви в доцільності такого кроку він назвав недалекоглядними.

Попри оптимізм Білого дому, дані Американської автомобільної асоціації (AAA) свідчать про значний тиск на гаманці громадян: лише за тиждень бойових дій середня ціна на бензин у США підскочила на 16%, досягнувши $3,45 за галон. Представники адміністрації, зокрема міністр енергетики Кріс Райт, намагаються заспокоїти громадськість, порівнюючи поточні показники з періодом минулої каденції та обіцяючи повернення ціни до позначки нижче $3 у найближчій перспективі. У Білому домі ситуацію на заправках офіційно називають «короткостроковим збоєм», фокусуючись на довготривалих геополітичних перевагах операції.

Як відомо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Міністерство фінансів США може скасувати додаткові санкції проти частини російської нафти, щоб збільшити світові поставки на ескалації на Близькому Сході. 

За словами Бессента, на ринку вже є значні обсяги російської нафти, які перебувають під санкціями. «У воді є сотні й мільйони барелів санкційної сирої нафти», – зазначив він.

Як повідомлялось, Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Відповідне рішення діятиме протягом 30 днів.

Теги: нафта Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Територіальний аспект переговорів: формула миру чи нової війни?
Території в обмін на мир? Головна пастка переговорів
13 лютого, 19:05
ЄС має намір заборонити всі криптовалютні платформи в Росії
ЄС планує заборонити всі криптовалютні транзакції з Росією – FT
10 лютого, 22:21
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що ЄС мобілізував безпрецедентну підтримку для стабілізації енергетичної системи України
ЄС поставив ультиматум РФ, яка влаштувала холодомор в Україні
11 лютого, 10:24
Зеленський оголосив про підготовку Україною санкцій проти росіян, що використовують спорт у воєнних цілях
«Ставлять спорт на службу війні». Президент анонсував пакет санкцій
15 лютого, 22:52
Глава Білого дому наголосив, що ігноруватиме рішення суду, який визнав тарифи незаконними
Трамп заявив про запровадження 10% тарифу на весь імпорт
20 лютого, 21:05
Трамп порадив Європі стати розумнішою
Трамп порадив Європі стати розумнішою
20 лютого, 22:42
Мадяр (зліва), Туск (справа) та Аніта Орбан на задньому плані
Туск і Мадяр обмінялися іронічними жартами про Орбана та Трампа у Мюнхені
14 лютого, 21:31
Трамп заявив, що США завдали превентивних ударів, бо Іран нібито був близький до отримання ядерної зброї
Іран пішов на контакт: Трамп зробив несподівану заяву
1 березня, 18:59
Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану
Трамп вшанував пам'ять шістьох американських солдатів, загиблих від атак Ірану
Вчора, 07:12

Економіка

Трамп назвав зростання цін на нафту невеликою платою за ліквідацію загрози в Ірані
Трамп назвав зростання цін на нафту невеликою платою за ліквідацію загрози в Ірані
Ціни на нафту вперше з 2022 року перевищили $100 за барель
Ціни на нафту вперше з 2022 року перевищили $100 за барель
Через дефіцит нафти США можуть послабити санкції проти РФ
Через дефіцит нафти США можуть послабити санкції проти РФ
Нафтовий ринок готується до найгіршого сценарію в Ормузькій протоці: ціни невпинно ростуть
Нафтовий ринок готується до найгіршого сценарію в Ормузькій протоці: ціни невпинно ростуть
Канадський монетний двір випустив монету у формі писанки
Канадський монетний двір випустив монету у формі писанки
Світові ціни на нафту впали після рекордного зростання: стала відома причина
Світові ціни на нафту впали після рекордного зростання: стала відома причина

Новини

Вибухи на військових складах у Донецьку: що відомо (відео)
Вчора, 13:13
В Україні теплішає, без опадів: погода на 8 березня
Вчора, 05:59
«Кривбас» у більшості не зміг дотиснути «Оболонь» в Прем'єр-лізі
7 березня, 17:29
Україна оформила потрійний подіум у біатлоні на Паралімпіаді
7 березня, 16:18
Росію освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026
7 березня, 11:15
Атака дронів на Київщину: пошкоджені будинки у двох районах
6 березня, 22:38

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua