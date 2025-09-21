Головна Світ Політика
Трамп прибув на церемонію прощання з активістом Чарлі Кірком

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп прибув на церемонію прощання з активістом Чарлі Кірком
Трамп на церемонії прощання з Кірком
фото: x.com/MargoMartin47

Активіста Чарлі Кірка було вбито 10 вересня. Підозрюваного затримано

В Арізоні тисячі американців прийшли на прощання з політичним активістом Чарлі Кірком, якого вбили під час його публічного виступу. На церемонію прощання прибув президент США Дональд Трамп, пише «Главком».

У Стейт Фарм Стедіум у Глендейлі, Арізона, відбувається велика панахида на честь Чарлі Кірка – засновника та ідеолога Turning Point USA, який був убитий під час виступу в університеті в Юті 10 вересня.

Очікується близько 63 тис. глядачів у самому стадіоні, який вміщає таку кількість осіб, ще десятки тисяч – в переповнених зонах поза стадіоном. 

Деякі з тих, хто прийшов, носять капелюхи MAGA, футболки з написами на кшталт «freedom», схожі з тією, в якій Кірк був на момент вбивства. Заходу передувала значна підготовка безпеки – контроль, перевірки, присутні спеціальні служби. 

Нагадаємо, прокурори штату Юта оголосили, що вимагатимуть смертної кари для Тайлера Робінсона, обвинуваченого у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка, та оприлюднили нові подробиці справи, зокрема текстові повідомлення, в яких він нібито зізнався у скоєному.

Прокурори висунули Робінсону звинувачення за сімома пунктами, включаючи вбивство за обтяжуючих обставин, перешкоджання правосуддю і втручання у справу свідків, адже він, за їхніми словами, попросив сусіда видалити компрометуючі повідомлення.

Нагадаємо, у 31-річного Кірка стріляли у середу під час його виступу в університеті у місті Орем (штат Юта). Він помер у лікарні від отриманого поранення. Раніше було затримано і після допиту звільнено двох людей, які підозрювалися у вбивстві. За версією слідства, підозрюваний стріляв з даху будівлі, розташованої поряд із місцем виступу Кірка.

