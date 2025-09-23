Тімоті Снайдер назвав рису Зеленського, яка відрізняє його від Трампа

Тімоті Снайдер назвав Зеленського «не схожим на американських політиків»

Професор Єльського університету, історик і амбасадор United24 Тімоті Снайдер розповів в інтерв’ю журналістці Раміні Есхакзай про свою розмову з Володимиром Зеленським. Снайдер зазначив, що президент України має цікаву рису, яка відрізняє його від американських політиків, пише «Главком».

За словами Тімоті Снайдера, американські політики, такі як Дональд Трамп, намагаються показати себе «сміливими й особливими».

«У моїй розмові з Зеленським на початку війни я помітив його цікаву рису. Наші американські політики намагаються виставити себе сміливими й особливими. Трамп, наприклад, заявляє, що він військовий герой, хоча я не впевнений, що саме це означає. Натомість погляд Зеленського інший: «Мене обрали і я намагаюся представляти людей, я не кращий за них», – заявив Тімоті Снайдер.

Також Тімоті Снайдер зауважив, що на відміну від деяких країн, в Україні немає культу Зеленського.

«Ніхто не каже, що Зеленський як Бог. Це не як в Росії або, сумно це казати, Америка, що багато людей думають, що президент це якась надлюдина. Тут вважають, що він доволі непоганий в нинішній час, але звісно ми маємо бути уважні до нього і реагувати на те, що він робить», – підкреслив Тімоті Снайдер.

За його словами, лише українці зобов’язані і мають право критикувати свого президента тоді, коли це потрібно. На думку Снайдера це здорове відношення до політиків та керівництва країни.

