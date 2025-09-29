Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сі Цзіньпін може вимагати від Трампа виступити проти незалежності Тайваню – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Сі Цзіньпін може вимагати від Трампа виступити проти незалежності Тайваню – WSJ
Сі Цзіньпін прагне змінити позицію Трампа щодо Тайваню
фото: EPA/UPG

Китайський лідер Сі Цзіньпін вважає, що йому вдасться переконати Дональда Трампа, бо в обмін пропонує економічну угоду, яку так хоче американський президент

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може вимагати від президента США Дональда Трампа виступити проти незалежності Тайваню в обмін на укладення бажаної США торгівельної угоди. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає «Главком».

За їхніми даними, Сі Цзіньпін прагне зміни політики США щодо Тайваню, щоб послабити та ізолювати острів, і очікує, що Вашингтон припинить підтримку його незалежності. Як зазначає видання, це могло б означати перехід від нейтральної позиції США до активної співпраці з Пекіном у питанні суверенітету Тайваню, що зміцнило б владу Сі всередині країни.

Джерела WSJ повідомили, що китайський лідер вважає, що йому вдасться переконати Трампа на такий крок. В обмін Китай пропонує економічну угоду, на яку орієнтується президент США.

Водночас відносини США і Тайваню залишаються «невизначеними». На відміну від 46-го президента Джо Байдена, Трамп не робив прямих заяв про можливу військову підтримку Тайваню у разі вторгнення Китаю, аргументуючи це тим, що публічні коментарі можуть послабити його переговорну позицію.

Джерела, близькі до Білого дому, зазначили, що адміністрація зосереджена на утриманні Китаю від військового вторгнення на Тайвань та планує заохочувати Тайбей збільшити витрати на власну оборону, включно з безпілотниками та боєприпасами.

Як повідомлялося, поглиблена військова співпраця між Росією та Китаєм вийшла на новий рівень: Пекін допомагає Кремлю підтримувати військово-промисловий комплекс і розробляти дрони для війни в Україні, тоді як Москва, у відповідь, сприяє Китаю в підготовці до потенційного військового вторгнення на Тайвань. 

The Washington Post посилається на 800-сторінковий збірник документів, отриманий хакерською групою Black Moon. Ці матеріали розкривають, як Росія надає Китаю навчання та технології у галузі, де її армія все ще перевершує можливості Пекіна – у повітряно-десантних військах.

Нагадаємо, улітку президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 млн. Причиною цьому стало потенційне укладання торговельної угоди з Китаєм. 

За даними джерел ЗМІ, вартість пакета військової допомоги становила більше ніж $400 млн. Зазначається, що пакет став би «більш смертоносним», ніж у попередні рази, включно з боєприпасами та автономними безпілотниками. Згідно із заявою представника Білого дому, рішення про пакет допомоги ще не ухвалено.

Теги: Китай Дональд Трамп Тайвань Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Якби я міг це зупинити (війну в Україні), та час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли
Трамп про гарантії безпеки для України: Можливо, ми щось зробимо
30 серпня, 22:24
Протести відбуваються на тлі економічних проблем в Індонезії
Саміт в Китаї: президент Індонезії скасував візит через масові протести
31 серпня, 08:51
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня
Завершення саміту ШОС, призначення керівної ради Інвестфонду відбудови. Головне за 1 вересня
1 вересня, 21:09
США пропонують мита в розмірі 50-100% проти ключових торгових партнерів РФ
США пропонує G7 економічний удар по Росії через Китай та Індію – FT
12 вересня, 05:38
Експертка по губах розповіла про розмови короля Чарльза і Трампа
Як король Чарльз пожартував з Меланії Трамп: експертка по губах розшифрувала розмови
18 вересня, 11:44
Герцогиня Йоркська втратила підтримку благодійних організацій через лист до Епштейна
Лист до Епштейна коштував герцогині Йоркській підтримки фондів
23 вересня, 11:17
Глава держави: «Російські чиновники повинні переконатися, що знають, де найближче бомбосховище»
Трамп підтримує удари України по російській енергетиці – Зеленський
25 вересня, 13:00
Імпорт російської нафти марки Urals до Туреччини у вересні впав до найнижчого рівня з квітня
Туреччина скоротила закупівлі російської нафти через прохання Трампа – Reuters
26 вересня, 23:22
Трамп вихваляв прогрес, досягнутий з моменту його повернення до Білого дому
Трамп розхвалив США на Генасамблеї ООН
23 вересня, 17:23

Політика

Орбан: Угорщина не підтримує стратегію ЄС протистояти Росії
Орбан: Угорщина не підтримує стратегію ЄС протистояти Росії
Сі Цзіньпін може вимагати від Трампа виступити проти незалежності Тайваню – WSJ
Сі Цзіньпін може вимагати від Трампа виступити проти незалежності Тайваню – WSJ
Оброблено понад 90% дільниць: партія Санду лідирує на парламентських виборах у Молдові
Оброблено понад 90% дільниць: партія Санду лідирує на парламентських виборах у Молдові
Венс: США обговорюють передачу Україні ракет Tomahawk
Венс: США обговорюють передачу Україні ракет Tomahawk
Трамп розробив мирний план для Гази
Трамп розробив мирний план для Гази
У Молдові відбулися парламентські вибори. Яка партія вирвалася вперед?
У Молдові відбулися парламентські вибори. Яка партія вирвалася вперед?

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua