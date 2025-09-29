Сі Цзіньпін може вимагати від Трампа виступити проти незалежності Тайваню – WSJ

Китайський лідер Сі Цзіньпін вважає, що йому вдасться переконати Дональда Трампа, бо в обмін пропонує економічну угоду, яку так хоче американський президент

Лідер Китаю Сі Цзіньпін може вимагати від президента США Дональда Трампа виступити проти незалежності Тайваню в обмін на укладення бажаної США торгівельної угоди. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, передає «Главком».

За їхніми даними, Сі Цзіньпін прагне зміни політики США щодо Тайваню, щоб послабити та ізолювати острів, і очікує, що Вашингтон припинить підтримку його незалежності. Як зазначає видання, це могло б означати перехід від нейтральної позиції США до активної співпраці з Пекіном у питанні суверенітету Тайваню, що зміцнило б владу Сі всередині країни.

Джерела WSJ повідомили, що китайський лідер вважає, що йому вдасться переконати Трампа на такий крок. В обмін Китай пропонує економічну угоду, на яку орієнтується президент США.

Водночас відносини США і Тайваню залишаються «невизначеними». На відміну від 46-го президента Джо Байдена, Трамп не робив прямих заяв про можливу військову підтримку Тайваню у разі вторгнення Китаю, аргументуючи це тим, що публічні коментарі можуть послабити його переговорну позицію.

Джерела, близькі до Білого дому, зазначили, що адміністрація зосереджена на утриманні Китаю від військового вторгнення на Тайвань та планує заохочувати Тайбей збільшити витрати на власну оборону, включно з безпілотниками та боєприпасами.

Як повідомлялося, поглиблена військова співпраця між Росією та Китаєм вийшла на новий рівень: Пекін допомагає Кремлю підтримувати військово-промисловий комплекс і розробляти дрони для війни в Україні, тоді як Москва, у відповідь, сприяє Китаю в підготовці до потенційного військового вторгнення на Тайвань.

The Washington Post посилається на 800-сторінковий збірник документів, отриманий хакерською групою Black Moon. Ці матеріали розкривають, як Росія надає Китаю навчання та технології у галузі, де її армія все ще перевершує можливості Пекіна – у повітряно-десантних військах.

Нагадаємо, улітку президент США Дональд Трамп відмовився схвалити військову допомогу Тайваню на понад $400 млн. Причиною цьому стало потенційне укладання торговельної угоди з Китаєм.

За даними джерел ЗМІ, вартість пакета військової допомоги становила більше ніж $400 млн. Зазначається, що пакет став би «більш смертоносним», ніж у попередні рази, включно з боєприпасами та автономними безпілотниками. Згідно із заявою представника Білого дому, рішення про пакет допомоги ще не ухвалено.