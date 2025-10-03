Як стверджують адвокати змовників, влада США знала про план перевороту у Африці

Американський мільярдер Роберт Граньєрі випадково виділив $7 млн. на закупівлю автоматів АК-47, ракет Stinger і гранат для здійснення перевороту в Південному Судані. Про це пише The New York Post, повідомляє «Главком».

Фінансування було виділено минулої весни і стало «життєво важливим для плану» змовників, без його підтримки запланований переворот був би неможливим, наголошується в документі. Кошти у мільярдера виманили співробітники Гарвардського університету Пітер Аджак та Авраам Кіч. З мільярдером їх познайомив Гаррі Каспаров, який працював із Аджаком у Human Rights Foundation. Пітер Аджак до переїзду до США служив у Збройних силах у Судані, потім перебрався до США, навчався у Гарвардській школі імені Кеннеді та працював економістом у Світовому банку, а потім став прихильником опозиції у Південному Судані. Він представився мільярдеру борцем за права людини і ввів його в оману.

Роберт Граньєрі – співзасновник аналітичної компанії Jane Street Capital. The New York Post називає його Титаном з Уолл-стріт.

Зброя зберігалася на складі в американському місті Фенікс. Незадовго до арешту обидва змовники – Аджак і Кіч – оглянули арсенал, йдеться у судових документах. Аджака та Кіча звинувачують у змові з метою незаконного експорту зброї до Південного Судану для повалення уряду. Самі чоловіки звинувачення відкидають.

Як стверджують адвокати змовників, влада США знала про план перевороту. Держдепартамент повідомив Аджаку у жовтні 2023 року, що не підтримає недемократичну зміну режиму. На думку захисту, прокуратура діє упереджено, висунувши звинувачення лише Аджаку та Кічу, двом темношкірим чоловікам, тоді як до Каспарова та Граньєрі претензій немає.

Каспаров – 13-й чемпіон світу з шахів, заслужений майстер спорту СРСР, восьмиразовий переможець Всесвітніх шахових олімпіад. У 2005 році він завершив шахову кар'єру заради політичної діяльності, у 2012 році був обраний до Координаційної ради російської опозиції, а через рік покинув Росію.

