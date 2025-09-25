Головна Світ Політика
Туреччина могла б допомогти посадити Зеленського і Путіна за стіл переговорів – Трамп

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп зустрівся з Ердоганом
фото: reuters

Трамп заявив, що Росія витратила мільярди доларів і «практично не здобула територій»

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом заявив, що Туреччина могла б допомогти посадити українського президента Володимира Зеленського й російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

Трамп зазначив, що турецький лідер «користується великою повагою» і може мати «серйозний вплив», якщо захоче, хоча наразі він «дуже нейтральний».

«Він знає Путіна так само, як і я знаю Путіна», – додав американський лідер, знову повторивши, що йому вже доводилося врегульовувати кілька воєн, і він «думав, що ця буде однією з найлегших для врегулювання».

Росія витратила мільярди доларів і «практично не здобула територій», зазначив Трамп.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та інші держави пропонували Росії переговори на рівні лідерів навіть у Казахстані. Він наголосив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якій точці світу, але не в Москві, як той пропонував раніше.

Зокрема, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито залишається «відкритим до мирного врегулювання» ситуації в Україні шляхом переговорів. За словами Пєскова, Путін розраховує на продовження роботи зі США в цьому питанні, зокрема з президентом Дональдом Трампом.

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
