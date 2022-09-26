У світі продовжують падати ціни на нафту – Reuters

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в листопаді впали на 0,63%, до $85,61

Центральні банки в багатьох країнах-споживачах нафти, в тому числі в США підвищили процентні ставки

На світовому ринку станом на 26 вересня продовжують падати ціни на нафту. Падіння відбувається на тлі побоювань попиту на паливо через очікувану рецесію, викликану зростанням процентних ставок. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в листопаді впали на 0,63%, до $85,61. При цьому ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate з поставкою в листопаді впали на 0,61%, до 78,26 доларів. Відзначається, що це найнижчий рівень з січня.

Центральні банки в багатьох країнах-споживачах нафти, в тому числі в США підвищили процентні ставки, щоб боротися зі зростаючою інфляцією, що в свою чергу викликало побоювання щодо можливого економічного спаду.

«На тлі посилення глобальної грошово-кредитної політики ключовими центральними банками для стримування підвищеної інфляції і чудового зростання долара США до максимуму більш ніж за 20 років викликали побоювання з приводу уповільнення економічного зростання і діють як основний зустрічний вітер для нафти цін», – розповів віце-президент з досліджень товарів в Religare Broking Сугандха Сачдева.

Очікується, що ціни на нафту WTI можуть вийти на нижню межу на рівні 75 доларів за барель, в той час як для Brent 80 доларів будуть подушкою безпеки.

Головний виконавчий директор енерготрейдера Vitol Рассел Харді заявив, що більше 1 мільйона барелів на добу нафти з США направлять до Європи для покриття дефіциту. Також про збільшення поставок нафти на європейський ринок повідомив глава колумбійської державної енергетичної компанії Ecopetrol.

Як раніше повідомлялося, ЄС поспішає узгодити обмеження цін на нафту після погроз Путіна.