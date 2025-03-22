Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні – Die Welt

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні – Die Welt
Китай може приєднатися до миротворчої місії в Україні
фото: depositphotos.com

Питання миротворчої місії набуло актуальності напередодні саміту в Парижі

Китай розглядає можливість приєднання до миротворчої місії в Україні. У ЄС вважають, що залучення Китаю може вплинути на позицію Росії щодо миротворчих сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Die Welt.

Дипломатичні кола в Брюсселі вбачають у можливій участі Китаю у «коаліції охочих» фактор, який може змусити Москву переглянути своє ставлення до миротворчої місії. Однак ця ініціатива вважається делікатною і потребує ретельного опрацювання.

Питання миротворчої місії набуло актуальності напередодні саміту в Парижі, запланованого на наступний четвер. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що метою зустрічі є уточнення короткострокових зобов’язань щодо підтримки України, а також можливість залучення миротворців у разі припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у саміті, де обговорюватиметься подальша міжнародна підтримка України. Попри підтримку цієї ініціативи Великою Британією, питання миротворчої місії залишається предметом суперечок, оскільки Росія категорично виступає проти.

Тим часом США готуються до нових переговорів із Росією та Україною щодо припинення вогню. Водночас Макрон наголосив, що відмова Москви від перемир’я лише підтверджує її небажання серйозно вести мирні переговори.

Нагадаємо, що Українська влада має сформований список країн, готових відправити військові контингенти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника українського МЗС Георгія Тихого.

Дискусія про можливу відправку контингентів перебуває на стадії опрацювання деталей імплементації, а не лише оцінки такої можливості. Це питання активно обговорюється на рівні начальників генеральних штабів, зокрема щодо чисельності, локацій та формату участі.

Як повідомлялося, Україна змогла суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території.

Читайте також:

Теги: Китай миротворча місія Україна Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемир'я ще не мир – або що далі
Перемир'я – ще не мир. Що далі з перемовинами?
13 березня, 09:58
Сирський повідомив про ситуацію на Курщині
Сирський повідомив про ситуацію на Курщині
12 березня, 21:33
Трамп каже, що Японія та Південна Корея хочуть інвестувати в газовий проєкт на Алясці
Корея та Японія допоможуть будувати новий гігантський газопровід на Алясці
5 березня, 09:51
Юрій Щербак, посол України в США (1994–1998)
Експосол України у США радить Верховній Раді ухвалити резолюцію про «вічну вдячність США»
4 березня, 07:08
ДТЕК продовжує активно інвестувати в українську енергетику
ДТЕК активно інвестує в економіку України весь час повномасштабної війни – Тімченко для Bloomberg
1 березня, 16:15
Колишній міністр закордонних справ РФ зазначив, що використання в тексті Будапештського меморандуму слова assurances замість guarantees було рішенням американської сторони
Помилка в одному слові. Один зі співавторів Будапештського меморандуму пояснив, чому документ не захистив Україну
28 лютого, 08:00
Трамп: Я не вірю, що Путін порушить своє слово
Трамп не вірить, що Путін відновить війну в Україні після мирної угоди
28 лютого, 00:21
Федеральна рада Швейцарії хоче полегшити вихід на ринок праці громадянам третіх країн
Швейцарія спрощує працевлаштування для українських біженців: подробиці
27 лютого, 22:05
Вартість однієї системи Patriot складає близько півтора мільярда доларів
Україна займається розробкою аналогів Patriot
23 лютого, 18:25

Політика

Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні – Die Welt
Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні – Die Welt
В Угорщині покарали депутатів, які намагалися зірвати заборону ЛГБТ-прайдів
В Угорщині покарали депутатів, які намагалися зірвати заборону ЛГБТ-прайдів
Трамп заборонив колишній адміністрації Байдена доступ до секретних даних
Трамп заборонив колишній адміністрації Байдена доступ до секретних даних
РФ хоче зірвати мирні переговори та пересварити Україну зі США: аналіз ISW
РФ хоче зірвати мирні переговори та пересварити Україну зі США: аналіз ISW
Спецпредставник Трампа поговорив з Путіним і заявив, що це Україна... втягує світ у Третю світову
Спецпредставник Трампа поговорив з Путіним і заявив, що це Україна... втягує світ у Третю світову
«РФ буде розширюватися – скільки дасть Бог». Колишній помічник Путіна розкрив справжні плани Кремля
«РФ буде розширюватися – скільки дасть Бог». Колишній помічник Путіна розкрив справжні плани Кремля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 березня: ситуація на фронті
119K
Повітряні сили звернулися до українців з проханням через F-16
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 березня 2025
33K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
25K
Президент відомого приватного університету проаналізував наукову роботу Усика
23K
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Вчора, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Вчора, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
20 березня, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua