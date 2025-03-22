Китай може взяти участь у миротворчій місії в Україні – Die Welt

Китай може приєднатися до миротворчої місії в Україні

Питання миротворчої місії набуло актуальності напередодні саміту в Парижі

Китай розглядає можливість приєднання до миротворчої місії в Україні. У ЄС вважають, що залучення Китаю може вплинути на позицію Росії щодо миротворчих сил. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Die Welt.

Дипломатичні кола в Брюсселі вбачають у можливій участі Китаю у «коаліції охочих» фактор, який може змусити Москву переглянути своє ставлення до миротворчої місії. Однак ця ініціатива вважається делікатною і потребує ретельного опрацювання.

Питання миротворчої місії набуло актуальності напередодні саміту в Парижі, запланованого на наступний четвер. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що метою зустрічі є уточнення короткострокових зобов’язань щодо підтримки України, а також можливість залучення миротворців у разі припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у саміті, де обговорюватиметься подальша міжнародна підтримка України. Попри підтримку цієї ініціативи Великою Британією, питання миротворчої місії залишається предметом суперечок, оскільки Росія категорично виступає проти.

Тим часом США готуються до нових переговорів із Росією та Україною щодо припинення вогню. Водночас Макрон наголосив, що відмова Москви від перемир’я лише підтверджує її небажання серйозно вести мирні переговори.

Нагадаємо, що Українська влада має сформований список країн, готових відправити військові контингенти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника українського МЗС Георгія Тихого.

Дискусія про можливу відправку контингентів перебуває на стадії опрацювання деталей імплементації, а не лише оцінки такої можливості. Це питання активно обговорюється на рівні начальників генеральних штабів, зокрема щодо чисельності, локацій та формату участі.

Як повідомлялося, Україна змогла суттєво просунутися в питанні створення контингенту іноземних військовослужбовців на своїй території.