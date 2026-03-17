ЄС назвав нову дату розблокування кредиту на €90 млрд для України

Ростислав Вонс
Єврокомісія очікує швидкого розблокування 90 млрд євро для України після її згоди прийняти допомогу ЄС із ремонту «Дружби»
Питання надання Україні кредиту ЄС може вирішитися до засідання Європейської ради

Питання надання Україні кредиту Євросоюзу в розмірі 90 млрд євро може вирішитися до засідання Європейської ради, яке відбудеться 19-20 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Єврокомісії Паулу Піньо.

«Щодо кредиту, дуже важливого та суттєвого кредиту для України, то переговори тривають, і ми сподіваємося та впевнені, що незабаром побачимо певний прогрес у цих перемовинах. Побачимо, в ідеалі це мало б відбутися до засідання Європейської Ради», – сказала вона.

За словами Піньо, Єврокомісія з радістю сприйняла те, що українська влада прийме технічну та фінансову підтримку, запропоновану ЄС. «Експерт готовий приїхати до України, щоб переконатися, що всі необхідні роботи з ремонту, відновлення трубопроводу виконано, щоб постачання нафти врешті-решт було відновлено», – сказала речниця.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що кредит Євросоюзу у 90 млрд євро та питання відновлення роботи нафтогону «Дружба» є двома окремими та не пов'язаними між собою питаннями.

До слова, «Главком» писав, що Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро. Новий пакет підтримки має стратегічне значення не лише для України, а й для всього європейського простору. За її оцінкою, виділені кошти допоможуть стабілізувати функціонування державних інституцій у період війни та підтримати економічну стійкість країни.

Теги: Єврокомісія кредит Європейський Союз

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

