ЄС назвав нову дату розблокування кредиту на €90 млрд для України

Питання надання Україні кредиту ЄС може вирішитися до засідання Європейської ради

Питання надання Україні кредиту Євросоюзу в розмірі 90 млрд євро може вирішитися до засідання Європейської ради, яке відбудеться 19-20 березня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Єврокомісії Паулу Піньо.

«Щодо кредиту, дуже важливого та суттєвого кредиту для України, то переговори тривають, і ми сподіваємося та впевнені, що незабаром побачимо певний прогрес у цих перемовинах. Побачимо, в ідеалі це мало б відбутися до засідання Європейської Ради», – сказала вона.

За словами Піньо, Єврокомісія з радістю сприйняла те, що українська влада прийме технічну та фінансову підтримку, запропоновану ЄС. «Експерт готовий приїхати до України, щоб переконатися, що всі необхідні роботи з ремонту, відновлення трубопроводу виконано, щоб постачання нафти врешті-решт було відновлено», – сказала речниця.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що кредит Євросоюзу у 90 млрд євро та питання відновлення роботи нафтогону «Дружба» є двома окремими та не пов'язаними між собою питаннями.

До слова, «Главком» писав, що Європарламент затвердив кредит Україні на 90 млрд євро. Новий пакет підтримки має стратегічне значення не лише для України, а й для всього європейського простору. За її оцінкою, виділені кошти допоможуть стабілізувати функціонування державних інституцій у період війни та підтримати економічну стійкість країни.