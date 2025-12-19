Путін висунув ультиматум Україні

Путін виклав умови Росії для початку мирних переговорів і завершення війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий вести діалог про завершення війни «на основі принципів, які були викладені в червні 2024 року». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Путін виклав умови Росії для початку мирних переговорів і завершення війни в Україні. Серед них – виведення українських військ з усієї території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей в межах їх адміністративних кордонів, відмова від вступу до НАТО і зняття антиросійських санкцій.

Раніше попри активізацію зусиль президента США Дональда Трампа щодо мирного врегулювання, Володимир Путін заявив про незмінність своїх вимог до України. Під час виступу на колегії Міністерства оборони РФ він підкреслював, що Росія не піде на поступки в питаннях територій і готова продовжувати війну для захоплення нових регіонів.

Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що останні заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна свідчать про те, що він хоче продовжувати війну та окупувати якомога більше територій України.