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Уряд Франції закликає громадян економити воду: названо причину

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Уряд Франції закликає громадян економити воду: названо причину
За оцінками фахівців, у наступні роки Франція буде мати на 10-40% менше води від норми
фото ілюстративне з відкритих джерел

Лютий у Франції видався найпосушливішим з 1959 року

В уряді Франції закликають співгромадян економно використовувати воду, оскільки зима видалася дуже посушливою і літо може бути складним. Президент Еммануель Макрон у суботу, 26 лютого, закликав до «плану тверезого ставлення до води», тому що «часи достатку скінчилися». Про це повідомляє BFMTV.

Міністр екологічного переходу Крістоф Бешю заявив, що ситуація безпрецедентна, тому що після літньої посухи 2022 року рівень грунтових вод і так був дуже низьким, а лютий видався найпосушливішим з 1959 року, відколи ведуться спостереження.  

«Ситуація ще складніша, ніж минулого року, коли майже усі наші департаменти опинилися у кризовій ситуації… Зараз усі індикатори червоні», – наголосив він. 

За словами міністра, вже зараз потрібно запроваджувати заходи економії води, аби до літа ситуація не стала критичною. Бешю наводить оцінки фахівців, за якими у наступні роки Франція буде мати на 10-40% менше води від норми. 

На початку березня в уряді запустять спеціальну міжвідомчу групу, яка повинна буде оцінити ризики, пов’язані з посухою і спекою, та запропонувати план реагування. 

Департаменти Ізер, Буш-дю-Рон, Вар та Східні Піренеї вже обмежили споживання води через відсутність опадів.

Нагадаємо, за прогнозами метеорологічного агентства, лютий 2023 року завершиться з дефіцитом опадів понад 50% та стане найпосушливішим для Франції за всю історію спостережень з 1959 року. 

Минулий 2022 рік став для Франції найтеплішим за понад 120 років – з початку минулого сторіччя, та одним з найпосушливіших. 

До слова, у 2023 році Світовий банк надасть 50 млн доларів для забезпечення генераторами та котлами українські елеватори. «Сума буде витрачена на програму, за якою всі елеватори зможуть за кошти до 5 млн грн купити або нові генератори, або перейти на LPG, тобто котли на скрапленому газі», – розповів міністр.

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Теги: екологія Франція аграрії

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