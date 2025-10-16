Орбан і Трамп обговорили підготовку до саміту з Путіним у Будапешті

Орбан: Підготовка до мирного саміту США – Росія триває. Угорщина – острів миру

Віктор Орбан зазначив, що Угорщина – це острів миру

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорювалося підготовку до майбутнього саміту з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Як повідомляє «Главком», про це Орбан написав у соцмережі Х.

«Я щойно розмовляв телефоном із президентом Трампом. Підготовка до мирного саміту США – Росія триває. Угорщина – острів миру», – зазначив угорський прем’єр.

Будь-яких подробиць щодо змісту розмови або деталей підготовки до зустрічі Орбан не розкрив.

Раніше премʼєр-міністр Угорщини прокоментував майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Він назвав подію «чудовою новиною».

Орбан наголосив, що його країна готова прийняти Дональда Трампа та Володимира Путіна, які мають обговорити закінчення війни.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер повідомив, що вони домовилися про зустріч у Будапешті, аби обговорити завершення російсько-української війни.

Американський президент назвав розмову з очільником Кремля «дуже продуктивною». За словами Трампа, вони з Путіним обговорювали торгівлю між країнами після закінчення російської агресії проти України.

Американський лідер наголосив, що наступного тижня відбудеться зустріч радників високого рівня. Делегацію очолить державний секретар Марко Рубіо разом з іншими особами, які будуть призначені пізніше. Водночас місце зустрічі ще не було визначено.

До слова, помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що телефонна розмова між Володимиром Путіним і Дональдом Трампом відбулася за ініціативою російської сторони.

За словами Ушакова, під час бесіди Путін наголосив, що можливі поставки Україні ракет Tomahawk начебто не вплинуть на ситуацію на фронті, однак завдадуть серйозної шкоди відносинам між Росією та США, а також перспективам мирного врегулювання.