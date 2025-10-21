Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Туреччина формує новий ринок праці громадян певних країн, але є нюанси

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Туреччина формує новий ринок праці громадян певних країн, але є нюанси
Туреччина залишається важливим напрямком для тимчасової зайнятості та малого підприємництва
колаж: minval.az

Умови праці в Туреччині спрощено для громадян тюркських держав (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан)

Нещодавно підписаний президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом указ, спрямований на спрощення умов праці та підприємницької діяльності для громадян Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Туркменістану та Узбекистану, став подією, що викликала помітний резонанс. Туреччина вперше запроваджує у свою правову систему диференційований підхід до іноземних громадян, виділяючи представників тюркських народів як особливу категорію – не як «іноземців», а як партнерів у межах єдиного культурного та економічного простору. Про це пише «Главком» із посиланням на Minval.

Однак питання про те, чи здатен цей указ кардинально вплинути на міграційні потоки в центральній частині Євразії, залишається відкритим. Поряд із наданими перевагами, документ містить низку суттєвих застережень, які обмежують масштаби можливої міграції.

Згідно з указом, громадяни тюркських країн отримують право працевлаштування та заняття підприємництвом без проходження колишніх складних процедур отримання дозволів, проте при цьому вони зберігають статус осіб, які тимчасово проживають, і зобов'язані мати чинну посвідку на проживання. Передбачено рівність у реєстрації в професійних об'єднаннях та палатах, але зберігається заборона на участь у виборах їхніх керівних органів. Винятком залишаються галузі, пов'язані з обороною та національною безпекою, де вимога турецького громадянства залишається обов'язковою.

Особливу увагу приділено визнанню професійних кваліфікацій та дипломів: для роботи в регульованих галузях необхідно підтвердити еквівалентність освіти та кваліфікації відповідно до турецького законодавства.

Також встановлено, що професійна діяльність громадян тюркських країн не повинна становити загрози національній безпеці та зобов'язана відповідати чинним професійним стандартам. Ці положення дозволяють Туреччині контролювати міграційні потоки, зберігаючи при цьому гнучкість для залучення кваліфікованої робочої сили та інвесторів із споріднених держав.

Загальна оцінка показує, що указ не має автоматичного характеру: скористатися його перевагами зможуть лише особи, які відповідають встановленим критеріям. Рішення про надання права на роботу та підприємництво прийматиметься індивідуально, з підтвердженням тюркського походження та дотриманням адміністративних вимог.

Обмеження, закладені в документі, фактично виключають можливість формування «масових міграційних потоків». Незважаючи на лібералізацію, Туреччина не відкриває свій ринок для неконтрольованої міграції, а лише створює правові умови для залучення кваліфікованих фахівців із тюркомовних країн. Турецький ринок праці, при цьому, характеризується високою внутрішньою конкуренцією та профіцитом робочої сили в низькооплачуваних секторах, що робить спрощений режим актуальним переважно для інженерів, медиків, IT-фахівців, архітекторів, викладачів та інших представників наукоємних професій.

Таким чином, указ спрямований не на створення широких можливостей для некваліфікованої міграції, а на селективне залучення людського капіталу, здатного посилити технологічний та інноваційний потенціал Туреччини. 

Зберігаються адміністративні фільтри – наявність посвідки на проживання, підтвердження дипломів, реєстрація у профільних структурах та дотримання податкового законодавства – формують модель міграційної політики, за якої Туреччина отримує доступ до кваліфікованих кадрів, захищаючи при цьому власний ринок праці.

Документ відкриває додаткові можливості й для громадян Азербайджану, спрощуючи ведення бізнесу та легалізуючи діяльність тих, хто вже проживає в Туреччині. Азербайджанці отримують можливість офіційно працювати, відкривати підприємства, надавати професійні послуги та користуватися соціальними гарантіями на умовах, наближених до турецьких. Для фахівців із вищою освітою указ створює додаткові шанси на працевлаштування в інженерних, медичних, освітніх та технологічних секторах за умови підтвердження кваліфікації.

Як пише видання, вплив указу на структуру зовнішньої міграції з Азербайджану, ймовірно, буде обмеженим. Більшість громадян, які виїжджають на заробітки, як і раніше, представляють сфери торгівлі, послуг, транспорту та побутового обслуговування – галузі, де турецький ринок вже насичений місцевими кадрами. Висококваліфіковані фахівці з хорошим знанням іноземних мов, навпаки, зберігають стійку орієнтацію на країни Європи та Північної Америки. Туреччина залишається важливим напрямком для тимчасової зайнятості та малого підприємництва, проте не займає провідних позицій у перевагах тих, хто шукає довгострокові професійні можливості.

Таким чином, указ Ердогана не змінить радикально характер зовнішньої міграції з Азербайджану. Аналогічна тенденція, ймовірно, спостерігатиметься і серед держав Центральної Азії, де структура трудової міграції схожа: масові потоки формуються за рахунок низькокваліфікованих працівників, тоді як кваліфіковані кадри продовжують орієнтуватися на більш розвинені ринки Європи, США та Канади.

Нагадаємо, Стамбул запровадив нові обмеження та потенційний додатковий збір для пасажирів метро, які подорожують із великим багажем. Хоча формально міра поширюється на всіх, вона насамперед торкнеться туристів, які перевозять великі валізи.

Читайте також:

Теги: праця робота обмеження послуги Узбекистан Азербайджан Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хрестовий похід проти аптек. Гра без переможців?
Хрестовий похід проти аптек. Гра без переможців? Фармбізнес
8 жовтня, 18:22
На місці події продовжують працювати пошуково-рятувальні та пожежні групи
У Туреччині стався землетрус: є руйнування, зафіксовано понад 250 афтершоків
29 вересня, 10:45
Науковці порадили, як краще запам'ятати те, що вам потрібно
Учені назвали найефективніший спосіб щось запам'ятати
13 жовтня, 08:18
Гетманцев та Стефанчук пропонують встановити ліміт зарплат чиновників на рівні 80 тис.
Усім чиновникам – не більше 80 тис. Ідея Гетманцева та Стефанчука викликала скандал у мережі
3 жовтня, 11:50
Візит до Туреччини включатиме паломництво до міста Ізнік
Папа Лев XIV відвідає Туреччину та Ліван: названо дату
7 жовтня, 14:43
Аеропорт Ольдебургу зафіксував невідомі дрони
Чотири аеропорти в Данії зафіксували невідомі дрони
25 вересня, 10:31
Туреччина не хоче відмовлятись від газу з РФ
Туреччина продовжить закупівлю газу в Росії, незважаючи на заклик США
3 жовтня, 09:47
Центр енного догляду для людей старшого віку розташований за адресою вулиця Кубанської України, 2
У столиці відкрився новий Центр денного догляду для людей старшого віку (фото)
8 жовтня, 10:26
Центральна Азія стає новим полем конкуренції між Пекіном та Москвою
Китай обігнав Росію та розширив свій вплив у стратегично важливому регіоні
19 жовтня, 18:51

Економіка

Туреччина формує новий ринок праці громадян певних країн, але є нюанси
Туреччина формує новий ринок праці громадян певних країн, але є нюанси
Як Китай перетворив демографічну кризу на технологічну перевагу: аналіз The Telegraph
Як Китай перетворив демографічну кризу на технологічну перевагу: аналіз The Telegraph
Австралія та США уклали багатомільярдну угоду про рідкісноземельні мінерали
Австралія та США уклали багатомільярдну угоду про рідкісноземельні мінерали
Сенат США відтермінував розгляд нового пакета санкцій проти Росії: причина
Сенат США відтермінував розгляд нового пакета санкцій проти Росії: причина
Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту
Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту
У Росії різко впав прибуток однієї з найбільших металургійних компаній
У Росії різко впав прибуток однієї з найбільших металургійних компаній

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua