Нутриціологи назвали найменш шкідливий напій серед алкоголю

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Джин-тонік допомагає уникнути здуття живота та зменшити споживання цукру
Джин-тонік визнано «найбезневиннішим» для метаболізму

Серед усіх алкогольних напоїв джин-тонік виявився найбільш «нешкідливим» для організму. Нутриціологи дійшли висновку, що цей коктейль є найкращим вибором завдяки своїй низькій калорійності та легкості метаболізму. Як пише «Главком», про це повідомило видання The Daily Mail, посилаючись на думку експертів.

За словами фахівців, одна порція джин-тоніку містить менше 100 калорій, тоді як у вині чи пиві калорійність буде значно вищою.

Нутриціологи пояснили ключові переваги напою: низька калорійність, що допомагає скоротити загальне споживання калорій. Вживання джин-тоніку замість солодких коктейлів чи пива може суттєво зменшити споживання цукру. Завдяки легкому метаболізму напій допомагає уникнути відчуття здуття живота, яке часто викликають газовані напої та пиво. Крім того, експерти відзначили, що гіркота напою природно уповільнює темп його споживання, завдяки чому відчуття сп'яніння настає поступово. 

Попри всі переваги порівняно з іншими алкогольними напоями, нутриціологи нагадали: джин-тонік не містить корисних речовин, і будь-який алкоголь є шкідливим для здоров'я. Вибір на користь джин-тоніку – це лише вибір меншого зла серед алкоголю.

Раніше стало відомо, що більше 20% американців віком від 18 до 35 років перед сном вдаються до алкоголю або канабісу, щоб легше заснути. При цьому канабіс є популярнішим засобом, ніж алкоголь. 

До слова, фахівці назвали п’ять напоїв, які допомагають розслабитися, підтримують нервову систему і сприяють якісному сну. До списку увійшли ромашковий та зелений чай, гарячий шоколад, сік із кислої вишні та тепле молоко.

Теги: алкоголь Daily Mail

