Шеф-кухар розповів про звички молоді, які «вбивають» ресторанний бізнес

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Шеф-кухар розповів про звички молоді, які «вбивають» ресторанний бізнес
Зумери змінюють ставлення до ресторанів
фото із відкритих джерел

Звичка зумерів не пити алкоголь «вбиває» ресторанний бізнес

Мішленівський шеф-кухар і засновник Momofuku Девід Чанг заявив, що звичка зумерів або покоління Z (Gen Z) менше вживати алкоголю становить «справжню екзистенційну загрозу» для ресторанного бізнесу. Чанг стверджує, що оскільки продаж напоїв є критично важливим для маржі, падіння споживання алкоголю молодими людьми руйнує традиційну економічну модель закладів. Про це пише «Главком» із посиланням на Business Insider.

«Молодь просто більше не п'є», – сказав Чанг у інтерв'ю. – «Вони ніколи не дізнаються, як це – прокинутися о третій годині дня і думати: «Чорт, я залишивши свою кредитну картку в тому барі».

Згідно з Чангом, співвідношення продажів у ресторанах зазвичай становить приблизно 70% їжа до 30% напої. Він попередив, що падіння продажів напоїв навіть на невеликий відсоток може мати катастрофічні наслідки для бізнесу.

«Щось має статися, коли у вас мінус 18% у продажах напоїв», – додавши він, посилаючись на середні показники галузі. Звіт Gallup за серпень 2025 року підтверджує цю тенденцію: відсоток молодих людей (зумерів та частини міленіалів), які вживають алкоголь, знизився на 9% між 2023 та 2025 роками.Основні причини цієї зміни: фокус на здоров'ї та зростання вартості алкоголю.

Зниження споживання напоїв посилює проблеми галузі, яка вже перебуває під значним тиском. Зокрема йдеться про вищі ціни на інгредієнти та робочу силу. Фінансова скрута змушує споживачів їсти поза домом рідше.

Шеф-повар Девід Чанг вважає, що їжа повинна стати дорожчою, щоб компенсувати втрати, але визнає, що це «страшно», оскільки ціни і так високі. Філ Кафаракіс, генеральний директор IFMA (Асоціації харчування поза домом), очікує зростання кількості закриттів ресторанів у новому році. «Уся ця ситуація дійсно перетворюється на свого роду цунамі, яке, схоже, не збирається сповільнюватися», – заявив Кафаракіс.

До слова, зростання цін на нерухомість у Євросоюзі змушує молодих людей розглядати стосунки не лише як особистий вибір, а як фінансову стратегію для подолання житлової кризи. Згідно з новим масштабним опитуванням, проведеним ріелторською компанією RE/MAX, значна частина європейців готова вступити у відносини, щоб розділити фінансовий тягар і швидше придбати власне житло. 

