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Британія вперше від 2016 року випробує ядерну ракету

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія вперше від 2016 року випробує ядерну ракету
Військово-морський флот Британії дійснить пуск ядерної ракети
фото з відкритих джерел

Королівський військово-морський флот Великої Британії протягом кількох днів проведе випробувальний пуск ядерної зброї

Велика Британія впреше від 2016 року проведе випробувальний пуск ядерної ракети. Про це повідомляє The Sun.

Як зазначається, Королівський військово-морський флот Великої Британії протягом кількох днів проведе випробувальний пуск ядерної зброї. Офіційні особи випустили попередження для судноплавства, коли атомний підводний човен HMS Vanguard увійшов в Атлантику цього тижня.

За даними видання, підводний човен має провести випробувальний пуск неозброєної ракети після завершення семирічного ремонту в Плімуті. Випробування є останньою перешкодою для того, щоб HMS Vanguard знову стала частиною британського флоту ядерного стримування.

Підводний човен HMS Vanguard може нести до 16 ракет Trident 2 D5, кожна з яких озброєна кількома боєголовками британського виробництва, які більш ніж у 20 разів перевершують за потужністю зброю, скинуту під час Другої світової війни на Хіросіму і Нагасакі в Японії.

Очікується, що підводний човен зможе запустити одну неозброєну ракету з відстані 90 км від східного узбережжя США.

Національне агентство геопросторової розвідки США випустило попередження для судноплавства, в якому вказало передбачуваний курс ракети до зіткнення в середній Атлантиці. Ракета має подолати близько 6 тисяч км, перш ніж впасти в море між Бразилією і Західною Африкою.

Раніше КНДР заявила про випробування гіперзвукової твердопаливної ракети

Теги: ракета Велика Британія

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