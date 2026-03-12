Саудівський нафтовий гігант придивився до українських дронів-перехоплювачів

Компанія хоче захистити нафтові родовища від атак іранських Shahed

Саудівська нафтова компанія Saudi Aramco веде переговори з українськими виробниками безпілотників про купівлю дронів-перехоплювачів для захисту своїх нафтових родовищ від атак іранських безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

За інформацією видання, компанія прагне укласти угоди якомога швидше, щоб випередити уряд Саудівської Аравії та регіональних конкурентів, зокрема Катар, які також можуть зацікавитися українськими технологіями.

За словами джерел, Saudi Aramco вже веде переговори з двома українськими компаніями. Йдеться про SkyFall – виробника дрона-перехоплювача P1-SUN, а також Wild Hornets, яка створює безпілотник-перехоплювач Sting.

Крім того, переговори з українськими виробниками веде і уряд Саудівської Аравії. Співрозмовники The Wall Street Journal також повідомили, що саудівські чиновники обговорюють із компанією Phantom Defense можливість закупівлі систем радіоелектронної боротьби.

Такі системи можуть використовуватися для придушення каналів зв’язку безпілотників і перешкоджання їхньому управлінню. Інтерес до українських технологій з’явився після нещодавнього інциденту на одному з найбільших нафтових об’єктів країни.

До слова, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що за військовими методами Ірану може стояти вплив Росії. За його словами, британська розвідка фіксує ознаки передачі Ірану тактик використання безпілотників, які Росія застосовує у війні проти України.

Нагадаємо, що США змушені терміново переглядати систему протиповітряної оборони на Близькому Сході через атаки іранських дронів-камікадзе. За словами американських військових, традиційні системи ППО виявилися малоефективними проти масових запусків безпілотників.