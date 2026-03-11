Головна Світ Політика
Європа запровадила санкції проти іранської верхівки

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Каллас заявила, що Євросоюз продовжуватиме притягувати Іран до відповідальності
фото: Reuters

Майже два десятка представників іранського режиму тепер у санкційному списку Європи

Євросоюз офіційно розширив санкційний тиск на Іран. Під удар потрапили 19 впливових представників режиму, яких звинувачують у жорстокому придушенні власного народу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на високу представницю Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас.

У соцмережі Х повідомила висока представниця Євросоюзу написала, що посли держав-членів ЄС схвалили нові санкції.

«Сьогодні посли держав-членів Євросоюзу схвалили нові санкції, спрямовані проти 19 посадовців режиму та організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини», – заявила Каллас.

Вона додала, що Євросоюз захищатиме свої інтереси та переслідуватиме тих, хто несе відповідальність за репресії.

Європа запровадила санкції проти іранської верхівки фото 1
допис Каллас у соцмережі

Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая Каллас підкреслила, що цей крок – чіткий сигнал Тегерану про те, що за злочини проти людяності доведеться платити.

«Главком» писав, що висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас закликала прискорити процес розширення ЄС. За її словами, інтеграція нових країн-кандидатів, серед яких Україна, має стати одним із пріоритетів блоку. Каллас зазначила, що розширення Євросоюзу повинно й надалі відбуватися на основі виконання необхідних критеріїв. Водночас, на її думку, в нинішніх геополітичних умовах ЄС має діяти швидше.

Теги: Іран Європа санкції

